COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El secretario general del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, junto a sus pares de los gremios vinculados a la Industria en la Cuenca del Golfo San Jorge, remarcó la necesidad de contar con un helicóptero en los yacimientos, tras la muerte del trabajador petrolero ocurrida el viernes a la noche.

José Llugdar encabezó este lunes a la mañana en el Centro de Actividades de la Institución en Comodoro, una conferencia de prensa junto a los titulares de los Sindicatos de Petroleros Privados del Chubut, Jorge Ávila; de Camioneros de esa provincia, Jorge Taboada y de la Delegación local de la UOCRA, Raúl Silva.



Allí, puso en valor la voluntad de los representantes de los trabajadores para ponerse a disposición de la familia de Juan Justo Acosta, el operario que murió en medio de una maniobra durante su tarea laboral, quien perdió la vida a pesar de los esfuerzos por asistirlo en el lugar.



“Aquí debemos lamentar una víctima y las instituciones, a través de sus secretarios generales, no se quedaron quietas. Estuvimos el fin de semana reunidos, y yo lo hice público, que no nos guardamos entre cuatro paredes e hicimos a silencio desde el sábado, sino que nos mantuvimos comunicados”, enfatizó acerca de la necesidad de contar con auxilio aéreo “no solo para los trabajadores, sino también para aquellas personas que puedan tener un accidente en la ruta 26”.



Y agregó que “esto habla a las claras de que la resolución de estos temas pasa por la unidad de los sectores sindicales en este momento de tanto dolor tanto por la muerte de un compañero, acompañando a su familia, para la que estamos totalmente a disposición”, publicó la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach.



Consultado sobre los antecedentes que existen en otros lugares del país para llevar esto a la práctica en el ámbito de los hidrocarburos, Llugdar citó el ejemplo que se da con los Petroleros Jerárquicos en las plataformas de la Cuenca Austral, especialmente en Tierra del Fuego, con afiliados al gremio que encabeza: “nosotros representamos a trabajadores offshore, donde hoy para hacer cualquier tipo de tareas en las mismas, se requiere de una cuestión de seguridad en la que como mínimo, lo que tenga que ver en cualquier operación, se asiste por medio de helicópteros".



En tal sentido, mencionó que “a eso hay que sumarle un barco por cualquier circunstancia, por ejemplo si se cae un trabajador desde la plataforma hacia el agua, también está a disposición para asistirlo, sumándose a la alternativa de hacerlo mediante un helicóptero”.





Desde Camioneros Chubut, Taboada remarcó que “a esta altura del desarrollo y trabajo deberíamos tener un sistema de evacuación inmediata para aquellos compañeros que tienen la desgracia de sufrir un accidente”; y que “hoy por hoy los caminos están intransitables porque no se hace mantenimiento, y nos quedamos con la sensación de que se podría haber hecho algo más”.



Añadió asimismo que “el accidente ocurrido el viernes pone de manifiesto que se podría haber hecho más, que deberíamos tener un sistema operativo de evacuación inmediata, porque los trabajadores merecen trabajar tranquilos ya que cada minuto que se pierde en un accidente puede ser determinante en un sector en el que todos los días hay más de 20 mil personas que prestan servicios en las empresas que operan en la Cuenca del Golfo San Jorge. Eso es lo que estamos exigiendo”.



En tanto Ávila señaló que “ésta es gente por la cual peleamos todo el año para que tengan una mejor condición salarial y de trabajo, y que cuando haya un incidente como el que acaba de pasar, se pueda atender al paciente y no encontrarnos con una ambulancia que llega demasiado tarde”.



“Vamos a acompañar al sector de Camioneros porque es una pelea justa, algo que a cualquier trabajador le puede pasar. Ojalá nos podamos poner de acuerdo en el protocolo de lo que se va a exigir y que esto sea por el bien de todos ya que no es fácil ser secretario general y encontrarse con pérdidas humanas, donde el costo que se paga cada vez siempre es contra las personas y no se mira a la entidad empresarial, sino que siempre se mira y se golpea a los sindicatos”, lamentó ‘Loma’.



Finalmente Silva, indicó que “en la construcción somos un gremio solidario y creemos que lo que se está reclamando es justo. La desgracia que pasó en el yacimiento le pude pasar a cualquiera, los nuestros son trabajos de alto riesgo, por eso estamos acompañándolo a Jorge (Taboada) porque lo que le pasó a él, le puede ocurrir a cualquiera, así que agradezco esta unidad.