Llugdar: "San Antonio se quiere ir de Santa Cruz"

El secretario general de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar, dijo en contacto con ADNSUR que la empresa San Antonio Internacional planea retirarse de Santa Cruz, pero tendría intenciones de seguir trabajando en Chubut y Neuquén. "Sabemos que la empresa está en una situación compleja -reconoció el dirigente de la Patagonia Austral-, pero también es real que hoy la AFIP da a conocer una moratoria para deudas impositivas y tendrá que evaluar si le conviene entrar en ese plan de pagos".

El dirigente fue consultado ante la versión planteada por el titular de Petroleros Santa Cruz, Claudio Vidal, quien informó en una asamblea de trabajadores sobre la latente posibilidad de que la empresa inicie un proceso judicial de quiebra.

Tanto Llugdar como Jorge Ávila habían participado de reuniones con los ministros Guzmán y De Pedro en Comodoro Rivadavia, lo que derivó en un posterior encuentro con la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, para tratar sobre la situación de deuda que la compañía mantiene con el organismo tributario, por 35 millones de dólares. Ese había sido uno de los motivos por los que la empresa pagó a inicios de noviembre el salario en forma desdoblada, algo que no se descarta para diciembre.

"La empresa tiene muchas dificultades por la pandemia del año pasado, con una masa salarial de 1.000 millones de pesos por mes -detalló Lludgar-, pero a no ser que Vidal tenga otra información, lo que nosotros sabemos es que se quiere retirar de Santa Cruz, pero apunta a seguir trabajando en Chubut y Neuquén", dijo.

Y afirmó que "Hay que preguntarse por qué otra empresa se requiere retirar del norte santacruceño y por qué quieren seguir trabajando en otras provincias. Es algo que tiene que ver con la paz social".

En la cuenca San Jorge, la compañía de servicios petroleros ocupa alrededor de 1.500 operarios, de los cuales la mayor parte se encuentra en áreas chubutenses, mientras que en todo el país son alrededor de 3.400 trabajadores.

"Yo no estoy diciendo que no vaya a la quiebra, no tengo esa información -aclaró Llugdar- lo que sí sabemos es que busca retirarse de Santa Cruz y que ahora salió un plan de pagos para la deuda de impuestos, que era uno de los problemas por los que nos reunimos con las autoridades nacionales. Ahora verán si ese plan de pago les conviene para poder seguir funcionando".