COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El líder sindicalista junto a su par del Sindicato Petroleros y Gas Privado de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezaron este viernes por la mañana una conferencia de Prensa en Pico Truncado donde detallaron la preocupante situación que se da en Sinopec Argentina que obliga a la toma de drásticas determinaciones, para proteger a los trabajadores de la Industria Hidrocarburífera. También participaron el referente gremial Jerárquico José Quiroga y el Secretario Adjunto de los Convencionales, Rafael Güenchenen.

“Esta es una situación real, no quiero traer cuestiones de otra provincia, pero para muestra simplemente está la vista lo que sucedió en Chubut donde han abandonado un Yacimiento completamente. No pasa por una cuestión contra la operadora, pero tenemos que tomar decisiones porque hay gente detrás de todo esto, no es ningún capricho”, remarcó Llugdar.

Y agregó que “veíamos mes a mes como diferentes empresas que cumplen distintas funciones dentro de los yacimientos se están retirando y, de alguna manera, por ejemplo San Antonio ya no quiere ser proveedor de Sinopec y así sucede con muchas compañías, lo que de alguna manera las va diezmando, ahogando económicamente y terminan concursando”, publica hoy la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach.

“Este es un mensaje para muchas operadoras: vamos viendo lo que está ocurriendo en la provincia y en otras provincias también están avanzando con las empresas de servicios para que después colapsen y los Trabajadores queden en la calle. Acá no estamos diciendo que hay un recambio de empresas, sino que cada vez que se va una empresa lo que corresponde es que el Trabajador continúe en el Yacimiento con cualquier otra, porque para nosotros cuidar los puestos laborales es lo más importante, lo primordial”, determinó.

Manifestarse con tranquilidad

Sobre la forma de exteriorizar la medida de fuerza, Llugdar indicó que “en cada localidad invitamos a todos los trabajadores de Base y Jerárquicos o aquellos que se quieren sumar, pero en una marcha pacífica, porque hoy no hay lugar para otra cosa”. A las 17:30 de hoy se realizará una caravana por las calles de Pico Truncado, Caleta Olivia, Las Heras y de manera solidaria en Río Gallegos, en defensa de los puestos de trabajo.

En cuanto a si Sinopec rompe la Paz Social con esta actitud, fue claro: “eso es lo mínimo que se puede decir de esta operadora, aquí están atentando contra los recursos de la provincia de Santa Cruz, contra la supervivencia de nuestras ciudades.

“Acá se puede ver como sufren los Yacimientos y el estado de abandono que tiene el campo. Se puede decir que hay una irresponsabilidad en la que inclusive todos debemos hacernos cargo por distintas situaciones, porque queremos que el Trabajador mantenga su trabajo y hemos acompañado distintos acuerdos, pero llega un momento en el cual ya no se puede acordar más, porque ya lo básico corre riesgos, que es la fuente laboral de nuestros compañeros”, lamentó el dirigente.

“Sabemos cómo se viene moviendo Sinopec, de la caída que tiene en la Producción y su falta de inversión. Las dos cosas nos preocupan pero ni siquiera están cumpliendo lo básico en algunos pozos para sostener la producción de gas, o sea energía, y poder mantener los Yacimientos que ahora están en riesgo”, analizó.

Marco de la decisión

“Aquí hay 400 trabajadores entre Jerárquicos y de Base en peligro pero no es solo eso. Con eso estamos hablando de puestos directos y hay que sumarle los indirectos, de otras instituciones que comparten en lugar de trabajo. Está claro que para nosotros esto no es nada nuevo, y ya en una oportunidad lo charlamos con la gobernadora, cuando le contamos lo que esta operadora lo que hizo en la provincia del Chubut”, advirtió Llugdar, recordando que había en ese caso cero producción y al cabo de un año simplemente, sin meter Equipos de Torre ni la intervención de otro de Pulling, el área se recuperó y hasta incluso duplicaron la Producción.

En ese marco, expresó que la Gobernadora Alicia Kirchner y su gabinete conocen la situación “pero también tanto a nosotros tanto como a Claudio la gente nos está pidiendo una respuesta, y es lo que estamos haciendo con esta medida. La mejor forma, la correcta, es sentarnos a buscar una salida y aquí que quede en claro que no estamos atentando contra el Gobierno provincial por los recursos que deja de recibir, ni contra la misma operadora que con su proceder va contra los intereses de los santacruceños, sino que lo que llevamos adelante es un proceso en el cual tendrá que tomar cartas en el asunto en el Ministerio de Trabajo de la Nación o quien corresponda, de quienes somos respetuosos pero acá hay familias de por medio, y también el país necesita de Hidrocarburos, Gas, Petróleo”, enfatizó.

“El mensaje para el trabajador y la familia petrolera es que somos conscientes de que en este momento paramos la compañía y del momento que viven Santa Cruz y Argentina, además del contexto de una pandemia, pero también sabemos que los dirigentes debemos tomar las decisiones para la gente, porque nos eligieron para eso”, añadió.

Números que impresionan

“La medida de hoy va a ser con afectación a la Producción, que no es tomar Yacimientos ni nada por el estilo, así como entramos en esta jornada pacíficamente, nos iremos de la misma forma y creo que hoy lo que dijo Vidal de que estamos organizando una recorrida con la gente, cada uno con sus vehículos, habla a las claras de que realmente lo nuestro es pacífico y tiene que ver simplemente con los 400 Trabajadores que están en situación de riesgo”, señaló.

Por ello, consideró que “nadie puede decir que estamos encaprichados, y eso se puede notar en que los dos Sindicatos estamos trabajando justamente para acordar con la empresa las modalidades. La verdad que nos duele esta medida, pero si no la tomamos, tal vez en algún tiempo la gente no iba a soportar más”.

Las políticas de desinversión de Sinopec en las zonas que tiene concesionadas se traducen en cifras elocuentes de la reducción de su actividad, que fueron citados hoy por Vidal en el encuentro con la prensa: “la perforación total de Pozos inyectores, gasíferos y petrolíferos, se redujo de 127 en 2009 a 1 en la actualidad; la producción de Petróleo bajó de 1.975.653m3 a 1.039.674; y las reservas probadas se redujeron de 28.598m3 en 2010 a 7.731 en 2018”.

“De esta manera, se libera de cumplir funciones a los Trabajadores de las empresas Apergy, Iberoamericana, Seave, Transpetrol, Copesa, Instalex, Clear, Etiam, Los Ranqueles, Brest, Meg Patagonia, Redy Servicios, Huinoil, Electricidad Caleta, Reyes Humberto, Transportes Figueroa, Lufkin, Demarchi, JMC, Superior, DLS, Tecno y San Antonio Internacional; que desarrollan funciones para Sinopec”, describió el titular de Petroleros Privados.