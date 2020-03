NEUQUÉN (ADNSUR) - El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, jefe del que actúa en las empresas privadas en Vaca Muerta, dijo además estar de acuerdo con el "precio sostén" para el barril de petróleo local, y también que la implementación, por parte del Gobierno, de eliminar las licencias automáticas de importación, "para evitar la compra de petróleo barato afuera por parte de las empresas, y así sostener la producción y el empleo aquí".



Asimismo, el dirigente sindical destacó que hay que "trabajar mucho y blindar, como se dice, Vaca Muerta", y en ese punto, postuló la necesidad de contar con "una legislación que así lo contemple".



Respecto de la situación mundial frente a la caída abrupta del precio de petróleo, el ex senador nacional por Neuquén explicó que "es un tema complejo, donde golpea fuertemente el asunto del coronavirus, pero también por la guerra de precios entre Arabia Saudita, que tiene un costo de producción de solo US$ 4, contra Estados Unidos, sobre todo, que triplica o cuatriplica ese costo".



Precisamente, aclaró que el caso de la Argentina con Vaca Muerta es muy similar: "Tenemos un costo muy alto de producción en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, y se hace muy difícil la continuidad de la extracción de petróleo en estas condiciones", indicó.



Al ser consultado sobre una nueva legislación de hidrocarburos, anunciada por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Pereyra recordó que se tiene que tener en cuenta "que, para que vengan las inversiones del exterior, hay que dar seguridad jurídica, algo que compartimos con las empresas".



Finalmente, sobre las paritarias del sector, anunció que "la próxima semana" tendrán una reunión en el Ministerio de Trabajo y que allí verán a qué se le dará prioridad "mos a Trabajo: "Habrá que hablar de salarios, es inevitable frente a una inflación galopante, que tiende a desacelerarse, pero que los dejó muy desactualizados, En el último año tenemos una pérdida del 14 o 15 por ciento (del poder adquisitivo)", indicó.