Según datos proporcionados por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales, la provincia de Neuquén registró un aumento del 12,86% en la producción de gas durante enero de 2024, superando los 81 millones de metros cúbicos por día. Este incremento contrasta con una leve disminución del 1,71% en la producción de petróleo, que alcanzó los 374.892 barriles por día en el mismo período.

La producción de petróleo, aunque muestra una reducción en comparación con el mes anterior, experimenta un notable crecimiento interanual del 18,89% con respecto a enero de 2023. Esta disminución se atribuye principalmente a áreas específicas como La Amarga Chica, Cruz de Lorena, Bandurria Sur y Lindero Atravesado.

En contraste, el aumento en la producción de gas se debe a un rendimiento más robusto en áreas clave como Aguada Pichana Este, El Mangrullo, Fortín de Piedra y Rincón del Mangrullo. Este incremento del 0,78% en comparación con enero de 2023 reflejó la continua expansión del sector gasífero en la región.

Es importante resaltar que la producción de petróleo no convencional representó el 92,81% del total en enero, mientras que en el caso del gas no convencional alcanzó el 85,68%. Estos datos destacan la relevancia creciente de las técnicas de extracción no convencionales en la matriz productiva de la provincia.