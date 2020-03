CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Ante la drástica caída del precio del petróleo, el ministro de Producción Matías Kulfas convocó a operadoras petroleras a una reunión a fin de analizar posibles medidas de prevención, en particular con el propósito de preservar las inversiones en Vaca Muerta, Chubut y Santa Cruz.

Según trascendió en medios nacionales, se estudiaría la baja temporal de retenciones, tal como se viene solicitando desde Chubut, que es la principal exportadora de petróleo del país.

Según informó diario El Cronista, Kulfas ya mantuvo un primer encuentro con Guillermo Nielsen, presidente de YPF, con quien comenzó a analizar posibles medidas para preservar la producción en Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Según esa información, no se impulsaría la reinstalación del barril criollo, como sugirió en las últimas horas el ex ministro Juan José Aranguren, sino una baja temporal de las retenciones a la exportación de petróleo. Si bien no hay fecha, el encuentro se produciría en las próximas semanas.