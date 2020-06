BUENOS AIRES - El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, consideró que no es correcto decir que la formación neuquina "está frita", aunque "tuvo un parate, como los hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos y en el mundo, por la caída abrupta de la demanda".



Kulfas remarcó que la situación en el sector petrolero "se está revirtiendo, con la recuperación de precios del Brent (el crudo del Mar del Norte, de referencia en el país) a US$ 43 el barril ayer, luego de la baja de 30% en abril", en declaraciones a radio Mitre.



Por otra parte, según el ministro, el proyectado plan de estímulo del gas revertirá la situación actual, en la que algunos pozos dejaron de producir.



Esa iniciativa tiene "buena receptividad con todas las empresas con las que hablamos, ya que asegurará precios adecuados para invertir y ganar plata con tarifas razonables", afirmó Kulfas.



El funcionario aseguró que la Argentina "tiene un plan en una situación inédita en el mundo", y en un contexto de caída de la actividad económica que en marzo llegó al 43%.



"Nada es igual que al principio de año, pero en 21 provincias la actividad ya funciona de modo muy parecido a previamente", indicó.



Además, el funcionario dijo que se mantiene el objetivo de "recuperar una economía con tasas de interés altas, inflación, devaluación, sin crecimiento desde abril de 2018 y con salida muy fuerte de capitales".



Kulfas dijo que "no se pierde la mirada de largo plazo, para recuperar fuentes de inversión y producción; estamos trabajando la mitad del tiempo en la emergencia y la otra mitad en los grandes proyectos en todos los ámbitos orientados a salir con una visión de futuro".



Mencionó en ese sentido, además de los cambios previstos en la Ley de Hidrocarburos, los planes para dinamizar la agroindustria y pasar de la producción primarizada a otra industrial, aprovechar la demanda asiática de carne, transformar en origen algunos cereales y oleaginosas, e incorporar a los recursos naturales tecnología fabricada en el país, con mayor generación de empleo.



También, resaltó los proyectos de electromovilidad y buses eléctricos, y la meta de "generar un nuevo salto exportador".



Kulfas negó que la brecha cambiaria sea un obstáculo, ya que "es coyuntural, de hace unos meses, debido a la incertidumbre sobre la reestructuración de la deuda y el efecto de la pandemia", pero confió en que "al resolver esto se va a ir acomodando a niveles razonables".