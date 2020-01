CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - De la reunión participaron los referentes gremiales de la industria José Llugdar y Jorge Ávila y el ex intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares; quienes conversaron con el Diputado Nacional neuquino por el Frente de Todos y Presidente de la Comisión Energía de la Cámara Baja, Darío Martínez, bajo la finalidad de desarrollar la nueva Ley de Hidrocarburos en busca de mejorar las condiciones de la industria.

“En lo particular nosotros tenemos cierta curiosidad y estábamos interesados de saber en qué se fundamentaba la Ley. Creo que faltan algunas cuestiones que se tendrán que resolver y hay otros actores que también van a participar, donde se tienen que ir dando ciertas cuestiones”, dijo Llugdar sobre los bosquejos de la misma a la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach.

Y agregó que “en todo esto desde la provincia del Chubut por lo que significa la parte de la Cuenca del Golfo San Jorge, pero también desde la Cuenca Austral; se puede aportar mucho todavía, incluso hasta desde algunas cámaras regionales. Por eso creo que podemos ser una parte importante dentro de esta Ley”.

“En primer término, nosotros no nos podemos desvalorizar porque hoy a pesar de todos los vaivenes de la situación económica, todavía seguimos siendo la región número uno en Producción. Esto quiere decir que no estamos atados a esos vaivenes, sino que producimos lo que producimos independientemente de eso, y esa producción va de la mano de lo que las operadoras invierten y de que desde las provincias, los Trabajadores y las localidades hagamos lo que tenemos que hacer. Estas cosas no están en juego: acá hay un compromiso y el mismo está reflejado en que hoy somos los número uno en producción”, analizó el líder sindicalista.

Finalmente sobre como seguirán los encuentros tendientes a sacar la Ley, enfatizó que “van a seguir habiendo reuniones, aquí hay actores importantes que están comprometidos con la región y lo hacen con una idea clara, que tiene estricta relación con nuestra gente, con nuestros vecinos, con nuestra ciudad de Comodoro Rivadavia y con la Patagonia por sobre todas las cosas. Eso es lo que quiero destacar y valorar de estas convocatorias”.