COMODORO RIVADAVIA - “La movilización tiene que ver con que había mucha gente que de alguna manera se quería expresar y no sabía cómo hacer para acompañar. Es una oportunidad que tienen aquellos que apoyan este proyecto, cuidando por supuesto los protocolos de público conocimiento. Y aquellos que no estén de acuerdo, de la misma manera que se respetó su posición, tendrán que respetar la nuestra”, expresó José Dante Llugdar.



El líder sindicalista remarcó que la idea de movilizarse conjuntamente salió de todos los secretarios generales. “Hubo mucha gente involucrada de los gremios más importantes de la región y creemos que desde Comodoro Rivadavia podemos aportar cosas como una industria metalmecánica como realmente no hay en otros lugares. Acá se prestan servicios a muchos lugares, como la zona norte de Santa Cruz; por eso creemos que tenemos la capacidad de poder acompañar este proceso y no vemos cuál sería la razón para no hacerlo”, determinó.



E indicó que “más allá del acompañamiento, hay cuestiones técnicas que en su momento se resolverán, porque no estamos diciendo que vamos a ir a explotar una mina en la Cordillera ni que se va a utilizar el agua de los ríos. Acá de distintas leyes que hay en cada provincia, se sacó lo mejor para poder hacer un proyecto que nos beneficie a todos los chubutenses, y que nos dé trabajo genuino”.



“La provincia de dónde vengo (Santa Cruz), que solamente recibió piedras en el camino en los cuatro años anteriores, cómo creen que subsistió? justamente a partir del aporte de la minería. Esto es así y la ley que se está intentando implementar en la provincia del Chubut es superadora para muchos lugares en distintas provincias. Celebro que así sea, porque al momento de llevar adelante el proceso, eso habla a las claras de la capacidad existente para apuntalar la economía con productividad”, sostuvo.



Llugdar observó que los únicos que hablaron y fijaron posición son los del sector político que viene acompañando, que es el oficialismo en la Legislatura y el peronismo dentro de los gremios. “Sabemos que acá no vamos a ser los Petroleros los principales beneficiados, pero esto tiene que ver con la provincia y estoy convencido de que esta es la forma de hacer frente al salario de los más de 64 mil empleados públicos que tiene, que deben tener un ingreso digno. Es un derecho que tienen, y lo digo como representante de Trabajadores que soy, ya que el día de mañana se jubilarán y habrá que sostener eso también, por lo tanto debe haber una economía abierta, en la cual exista otra alternativa”, analizó.



Desarrollo para el progreso



En declaraciones publicadas hoy por la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach, el dirigente enfatizó que “acá tenemos Yacimientos maduros, de más de 100 años de existencia, y seguimos todavía produciendo; pero si no hay estudios y no se sigue explorando, debemos buscar otras alternativas que nos ayuden y de alguna manera dejarle opción a aquellos Trabajadores que vengan el día de mañana”.



“Por lo que vi en Santa Cruz, este proyecto es muchísimo más importante. Y puedo decir que el santacruceño le dio vida a cada localidad en la que estuvo. Alguien tiene que llevar los materiales, alguien debe construir el lugar donde van a desarrollar la actividad. Todo eso lleva un tiempo y un proceso, de hecho hay un gobernador (Mariano Arcioni) con un proyecto que podemos llevar adelante y es posible que ni siquiera él lo alcance a ver, porque para poder desarrollarlo esto va a llevar un tiempo”, agregó.



Desde su experiencia por lo visto en diferentes minas que hay en la provincia de Santa Cruz, manifestó que “es un número importantísimo la cantidad de gente que va a tener trabajo. Gracias a esto las que se verán beneficiadas serán las localidades que están más cerca y no Comodoro Rivadavia precisamente, pero aquí tenemos una Industria importantísima y la capacidad como para desarrollarla con los trabajadores de UOCRA: cualquier actividad, desde la edilicia o la posibilidad de hacer perforación, lo que haga falta aquí, Comodoro Rivadavia lo tiene y ha quedado demostrado que tenemos una oportunidad única. Eso es lo que yo pienso y lo que piensan muchos compañeros míos”.



“Hay muchos trabajadores que realmente están de acuerdo con esto; ahora el encuentro será en ruta 3 y 26 a las 17:00 horas del lunes 21. Ahí nos convocaremos y decidiremos con los Trabajadores junto a los dirigentes cómo será la movilización, en un día donde la actividad va a ser normal más allá de esta iniciativa de movilizarnos, porque jamás hemos dejado de ir a trabajar y hemos demostrado durante el año que en Chubut asumimos los compromisos que están contraídos con el sector y con nosotros mismos”, concluyó.



Voces concordantes



Por su parte Raúl Silva, titular de la Delegación Comodoro Rivadavia de la UOCRA, indicó que “como gremio estamos convencidos de que este proyecto es el mejor que puede haber hoy en la Argentina con respecto a la minería, y como sindicato queremos que se apruebe esto para tener fuentes laborales.



“El nuestro es uno de los gremios que va a ingresar gente, entre 3.000 y 3.500 obreros. Nosotros estamos en una ciudad minera, acá hay Petróleo, hay Gas y seguramente la gran mayoría de los que hoy están trabajando en Yacimientos acompañan el proyecto, y en cuanto a los desocupados, cuando tenés la panza vacía todo lo que venga es bienvenido”, determinó.

En tanto Jorge Ávila, secretario general de los Petroleros Privados del Chubut, y el líder de los Camioneros en Chubut, Jorge Taboada; se manifestaron en el mismo tono, ponderando la necesidad de ampliar la matriz productiva de la provincia para poder salir delante de la crisis económica que hoy la aqueja.