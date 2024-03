Figueroa convocó a las petroleras a financiar obras para Vaca Muerta

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este viernes la Mesa Intersectorial Vaca Muerta, un encuentro que reunió a las principales operadoras, intendentes, empresarios, sindicatos y funcionarios provinciales y en el que les pidió a las compañías que financien las obras que se necesitan.

La convocatoria se realizó en Añelo en un auditorio completo al que el mandatario se dirigió para expresar su preocupación por la sostenibilidad social ante la falta de fondos nacionales para completar obras que hacen falta en las localidades petroleras.

Entre las principales, Figueroa se refirió a la red de gas para los barrios de la meseta de Añelo y expresó que “si no hacemos la obra de gas en Añelo, ¿ no se nos cae la cara de que nos llevamos todo el gas y la gente de acá no tiene gas? A mí, como gobernante sí. Es inadmisible”.

En este sentido, indicó que frente a la decisión de Nación de no continuar con el envío de fondos para la obra pública, la Provincia decidió continuar con los trabajos para completar el tendido de la red de gas en los barrios que lo necesitan. “El Gobierno nacional tomó un camino y eso trae impactos en la provincia”, reconoció.

Luego Figueroa criticó a los funcionarios nacionales y, sin dar nombres, manifestó que “V aca Muerta es la salvación de la República Argentina aunque algunos no lo entiendan . En el Gobierno nacional hay muchos que no tienen noción de lo que es. Tenemos el enfoque político de continuar y creemos que las decisiones que se toman desde el Obelisco no permiten ver muy lejos”.

Para sintetizar la convocatoria, el gobernador neuquino les pidió a las empresas petroleras “ceder un poco” y dijo que de esta manera será un “ganar-ganar” para todos los sectores de la industria y los habitantes de Neuquén. Figueroa aseguró que la “sustentabilidad social es fundamental” y resaltó que un solo día de paro de la actividad por protestas, implica la pérdida de fondos que equivalen a la construcción de 15 escuelas.

Mejoras en rutas

La jornada de trabajo fue encabezada por el Ministerio de Energía y el de Infraestructura y se coordinó en mesas en las que se plantearon diferentes problemáticas. En este marco, el ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, explicó que “hay muchas deficiencias por falta de un trabajo consensuado. El éxito es que lograr la continuidad y hacer las obras que Vaca Muerta necesita”.

Entre los inconvenientes, el titular de la cartera mencionó el deterioro de las rutas por el paso de vehículos pesados, la falta de viviendas y de redes de agua y electricidad.

“Estamos pensando en la posibilidad de hacer una red de acueductos para el agua de fracturas, un plan eléctrico para el futuro y estamos trabajando en formas de financiarlos con fondos de fideicomisos o contratos con las empresas”, detalló.

Entre las obras para ejecutar en las rutas, dijo que esperan terminar el tramo de Ruta 7 entre Vista Alegre y Centenario, la señalización de la Ruta 17, el inicio de la pavimentación Ruta 5 entre Añelo y Rincón de los Sauces (que ya se pagó un anticipo con el fondo fiduciario neuquino), terminar la circunvalación en Añelo en las rutas 17 y 151 y realizar una pavimentación nueva en la Ruta 6 sobre Río Colorado, entre Catriel y Rincón de los Sauces para dar más tránsito por el norte de la provincia.

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, agradeció el acompañamiento del gobernador Figueroa y abogó para profundizar el trabajo articulado entre todos los sectores en torno a un mismo objetivo: contribuir al desarrollo de la localidad, cabecera de la actividad no convencional en la provincia.

Por su parte, el ministro de Energía Gustavo Medele consideró que “tenemos que tener algún punto de contacto para evaluar lo que cada uno lleva adelante” desde su sector y celebró que “podamos alinearnos” en pos del desarrollo.

En tanto, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Marcelo Rucci, calificó como “una gran iniciativa” generar un espacio en común y convocar a todos los actores involucrados en el tema, porque “la infraestructura es un tema pendiente. Empujemos este proyecto. No hay otra manera de que Vaca Muerta sea una realidad”.