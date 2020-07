RUSIA - "Pese al restablecimiento (en el consumo de petróleo y gas) que estamos viendo en los últimos meses, este año no regresaremos a los niveles previos. Quizás sólo a finales de 2021", señaló Novak en una conferencia sobre energía y riesgos políticos internacionales del Club Valdái.



Por su parte, Shahbázov dijo en la misma conferencia que la recuperación de la demanda de petróleo puede llevar al menos dos años, según un reporte de la agencia TASS replicado por EFE.



"Desafortunadamente, uno no puede confiar en que la demanda se recuperará plenamente en un futuro cercano debido a la actual incertidumbre. Según algunos cálculos, tomará al menos dos años estabilizar el mercado de crudo", indicó.



En relación con el acuerdo de la alianza OPEP+ para recortar en 9,7 millones de barriles diarios (mbd) la producción petrolera, Novak sostuvo que "no hay ninguna decisión" para extenderlo a agosto, por lo que la reducción se aminorará a partir del próximo mes en 7,7 mbd.



"Veremos cuál es la situación con los indicadores de junio y el comité técnico llevará a cabo (el 14 de julio) el análisis sobre la implementación del acuerdo y el estado del mercado", recordó.



Shahbázov, a su vez, abogó por ampliar el número de participantes en el pacto de recorte de la producción de petróleo.



"La estabilidad en el mercado petrolero está en el interés de todos sus participantes y considero importante ampliar más el formato OPEP+ para involucrar a (más) países y otros productores", afirmó.