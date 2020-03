COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Luego de otro "lunes negro" donde se registraron caídas en las bolsas de todo el mundo, este martes el precio cayó aún más, hasta registrando el WTI un valor de US$ 26,78 por barril.

Este martes, el barril de WTI ha operado a 26,94 US dólares, perdiendo un –7,04% (- 2,04 USD), tocando un máximo intradía de 30,60 US dólares, y un mínimo intradía del WTI de 26,78 US dólares, frente a los 28,98 US dólares en el cierre del lunes.

En tanto, el barril Brent ha operado a 28,61 US dólares, perdiendo un – 5,08% (- 1,53 USD), tocando un máximo intradía de 30,59 US dólares, y un mínimo intradía del Brent de 28,51 US dólares, frente a los 30,14 US dólares en el cierre del lunes.

Esto suma agravantes a la crisis económica financiera que atraviesa la provincia del Chubut, que proyecta percibir una merma en las regalías que superaría los 8 millones de dólares por mes, y cuya economía a mediana y pequeña escala también se verá afectada por las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias para tratar de reducir la tasa de transmisión del coronavirus.

Junto a la crisis mundial por el Covid-19, con la decisión de Arabia Saudita y Rusia de no prolongar los acuerdos de recorte de producción algunos analistas internacionales ya advierten que el crudo podría caer hasta los 20 dólares, aunque esas previsiones chocan contra el incremento del déficit del propio país árabe.