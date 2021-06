El secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, confirmó este miércoles que la medida de fuerza anunciada para mañana jueves en los yacimientos fue levantada y la próxima semana habrá un "encuentro definitorio" en Buenos Aires con operadoras.

El dirigente reveló que durante la reunión prevista para el martes que viene "necesitamos el compromiso de no bajar equipos y mantener los puestos de trabajo"

En diálogo con La Petrolera, Ávila se refirió al fatal accidente que le costó la vida a un operario de la firma "Grúas San Blas" el pasado 7 de junio y consideró que "hace falta supervisión" en los yacimientos. No obstante, reconoció que "si hay cosas que no funcionan bien, hoy también es responsabilidad nuestra, no solo de las operadoras".

Sostuvo que ante el "gesto y compromiso" de los responsables del área donde falleció el trabajador hace ya más de una semana, el paro de mañana fue desactivado y aguardarán unos días "para definir la situación".