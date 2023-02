La situación de la operadora no es la única, pero es la que refleja con mayor dramatismo el cepo al dólar para importar, que termina jaqueando a una actividad que, paradójicamente, es una de las pocas que sigue generando dólares a través de la exportación.

El problema planteado por la compañía que opera en Diadema fue comentado al término de la reunión por los principales actores que participaron de la misma, entre ellos el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá y los dirigentes petroleros José Lludgar y Jorge Avila.

“Vamos a tener que ser muy inteligentes y prácticos para salir de esta crisis y todos debemos aportar algo para mantener la cuenca en actividad –dijo Lludgar, ante la consulta de ADNSUR-. Hay algo coyuntural, que tiene que ver con la situación del país y esto quedó plasmado cuando una operadora importante dijo que hasta junio tiene materiales para seguir trabajando dentro de la cuenca. Si no se tiene una mirada más amplia y no sólo hacia Vaca Muerta, después de todo lo que aportó San Jorge, no se va a revertir”.

El dirigente confió en que las gestiones iniciadas por el gobernador Mariano Arcioni ante autoridades nacionales, entre ellos el ministro de Economía Sergio Massa, podrá destrabar el problema, que amenaza con adquirir aristas dramáticas.

Jorge Avila puso números al riesgo, al recordar que alrededor de 1.400 trabajadores dependen de la actividad en las áreas operadas por CAPSA, por lo que se deberá comenzar a trabajar contra reloj para evitar que el riesgo termine de materializarse.

Pedido a Massa para destrabar importación de insumos

El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, anticipó que uno de los pasos a seguir se vincula a gestionar el encuentro con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, para lograr que allá algún tipo de contemplación a la hora de habilitar los cupos de importación de insumos.

“El tema insumos es crítico, no sólo para CAPSA sino también para empresas de servicios especiales, porque también faltan elementos necesarios para trabajos de cementación, químicos, repuestos, etc. Hay equipos parados porque no se consiguen los repuestos de las bombas”, describió el funcionario.

Por eso, se apunta a concretar un encuentro con el ministro y la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, para el mes de marzo. En cuanto al problema de empresas de servicios, para las que Avila pidió en las últimas horas por una duración de contratos de 3 a 5 años, Cerdá indicó que se comenzará a trabajar en mesas sectoriales para buscar soluciones puntuales a esos problemas, apuntando a reducir los tiempos improductivos y poder dotar de más competitividad a la región.

“Lo que sí fue llamativo es que en cuanto a la migración hacia Vaca Muerta, las empresas de servicios especiales hablaron más del problema para importar que de la falta de actividad, lo que significa que si podemos destrabar esa limitación, podrían redistribuir y mantener los equipos en la cuenca San Jorge”, reflejó el funcionario, quien anticipó además que el plan de inversiones para el año 2023, planteado por las operadoras, oscila alrededor de 1.400 millones de dólares para la provincia de Chubut.

Como telón de fondo a la crisis de Chubut, trascendió en las últimas semanas una medida que beneficia a Vaca Muerta, al ponerse en vigencia un decreto del año 2013, que posibilita la exportación de hasta un 20 por ciento del volumen de petróleo y gas producido en aquella región, libre de retenciones a la exportación.

La norma implica en la práctica un beneficio importante para incentivar la actividad de la cuenca Neuquina, particularmente para acelerar el recupero de inversiones realizadas por grandes compañías en los últimos años.

En base a aquel antecedente, se comenzará a explorar si podría requerirse extrapolar el beneficio a la cuenca San Jorge, que también es exportadora de petróleo, al menos con una reducción parcial de la alícuota de retención, lo que mejoraría la ecuación económica de las compañías.

“Si se reduce del 8 al 6 por ciento no sería un costo importante para Nación y tampoco para la provincia, pero a las operadoras les podría significar un incentivo para seguir produciendo –evaluó el ministro Cerdá-. Es algo que estamos estudiando para ver si podemos solicitar que también se tenga en cuenta para nuestra cuenca”.