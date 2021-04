NEUQUÉN (ADNSUR) - En medio de los cortes en rutas petroleras en Neuquén, por parte de trabajadores autoconvocados de la Salud desde hace más de dos semanas, el secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, aseguró que movilizarán a los trabajadores del sector si en las próximas horas no se liberan los bloqueos en la zona de Añelo y Rincón de los Sauces que impiden el acceso a los yacimeintos petroleros generando millonarias pérdidas.

“Vamos a salir a la ruta. Vamos a movilizar 20 mil o 30 mil trabajadores, porque van a participar otros gremios que también están seriamente afectados como el personal de Jerárquicos, o los compañeros camioneros”, dijo.

“Vamos salir a la ruta y le vamos a pedir amablemente a los, entre comillas, trabajadores, que nos dejen transitar. Porque los trabajadores reales se están rompiendo el c... en los hospitales enfrentando la pandemia, no estos grupos anárquicos que tratan de desestabilizar”, manifestó en declaraciones radiales y confirmó en una rueda de prensa este mediodía.

“Le vamos a pedir amablemente que nos dejen transitar. No estamos amenazando a nadie; vamos a movilizar y darle la lección de cómo se hacen las cosas cuando se está en conflicto”, dijo Pereyra en declaraciones publicadas por LM Neuquén. Y agregó: "Los trabajadores reales se están rompiendo el c... en los hospitales enfrentando la pandemia, no estos grupos anárquicos que tratan de desestabilizar”.

"Los compañeros están tirados en los yacimientos", subrayó con enojo el dirigente sindical debido a que desde hace más de dos semanas no pueden bajar del campo y hay afiliados con problemas de salud que permanecen en los yacimientos con complicaciones para recibir su medicación.

“Nunca cortamos una ruta”, aseguró Pereyra. Aclaró que no quiere enfrentarse con “nadie” ni que haya un desalojo por la fuerza, sino que la Justicia debe liberar las rutas de forma pacífica. "La paciencia tiene un límite”, advirtió.