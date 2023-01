El cónclave se extendió durante 2 horas y sirvió para acordar una agenda de trabajo que no aportará resultados inmediatos, pero servirá como guía los próximos meses, a la espera de revertir la migración de empresas de servicios especiales y la menor actividad en la cuenca San Jorge.

“San Jorge era hasta hace un par de meses la cuenca que más exportaba y aun con estos indicadores de alerta, para este año las operadoras van a invertir 1.300 millones de dólares”, manifestó el gobernador Mariano Arcioni, al término del encuentro. El mandatario admitió la preocupación por el problema planteado, particularmente por la suba de costos y el polo de atracción que significa Vaca Muerta, pero confió en que se pueda revertir el panorama adverso.

Posible exención de regalías sobre nuevos pozos

Entre los acuerdos surgidos, se habló de impulsar un proyecto de ley provincial para incentivar al sector, particularmente con regalías diferenciales, que podrían ser más bajas o directamente exentas, para incentivar a nuevos proyectos productivos.

El ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, recordó que ya hay una norma provincial que en su momento promocionó a áreas marginales en la provincia, con una reducción del canon de regalías, para impulsar proyectos que no estaban dentro de los planes de inversión de las compañías concesionarias.

“Esta es una de las alternativas que tenemos que trabajar –reconoció el ministro-. Nosotros tuvimos 4 proyectos que hoy están activos, con muy buenos resultados en producción, que tienen esa baja de regalías en proyectos que no estaban contemplados inicialmente por las operadoras y vamos a analizar qué margen tenemos para hacer algo similar este año”.

De este modo, se buscará una iniciativa similar, para incluir a las áreas en producción pero buscando incentivar un aumento en el programa de perforación de pozos, por lo que el beneficio sólo impactaría sobre cada proyecto que signifique un incremento en relación a lo planificado previamente.

“Tenemos una profunda preocupación por este proceso que se ha acelerado en el último tiempo y nos pone en alerta –dijo, por su parte, el intendente de la ciudad, Juan Pablo Luque-. Tenemos la obligación de gestionar ante el gobierno nacional y pelear por las cuencas maduras, que son las que permitieron industrializarse a la Argentina y tener nada menos que Vaca Muerta, gracias al desarrollo que tuvimos durante décadas, como principales productores de hidrocarburos del país”.

Luque reconoció que ante el declino natural de los yacimientos de la cuenca San Jorge, “debemos buscar creativamente determinadas posibilidades de mantener la producción, las inversiones y los puestos de trabajo, defendiendo a la cuenca y por eso exigimos a las operadoras que nos acompañen a llevar adelante las gestiones ante Nación con objetivos puntuales, como algunas operadoras lo han conseguido ya en Santa Cruz y eso es para celebrarlo. Evidentemente, tenemos que trabajar para obtener beneficios en precios de gas, en materia petrolera y en exportaciones que permitan bajar los costos que han aumentado por la inflación en dólares, que genera inconvenientes importantes”.

Reimpulso a la ley nacional que establecía exigencias de inversión en cuencas maduras

Jorge Avila dijo al término del cónclave que se comenzará a trabajar en una ley nacional que “nos permita competir con Vaca Muerta”, en referencia al proyecto de ley que el gobierno nacional presentó en el año 2021, pero que luego tomó sólo algunos aspectos para aprobar por decreto.

“En ese proyecto de ley, las operadoras que invertían en Vaca Muerta estaban obligadas a invertir también en áreas maduras, pero esa obligación se dejó de lado cuando se aplicó el DNU que terminó beneficiando solamente a Neuquén”, recordó el dirigente petrolero.

Por eso, advirtió que se comenzará a trabajar en una nueva reunión con autoridades nacionales, pera solicitar el impulso de aquella norma, para compensar los esfuerzos de inversión que se realicen en la cuenca San Jorge, fundamente en lo que tiene que ver con el incremento de perforación de pozos.

Consultado por el reclamo que se escuchó en el encuentro, en referencia al planteo de una de las operadoras que afirmó que los costos en Chubut son 40 por ciento más altos que en Neuquén, respondió:

“No son más bajos los costos en Neuquén, sino que allá tienen más productividad. Pero eso pasa porque las empresas chiquitas se trasladan a Neuquén y allá les ofrecen contratos de trabajo a 4 ó 5 años, pero acá siguen trabajando ‘on call’ (a demanda o requerimiento de trabajos específicos), entonces ese costo es mayor porque tiene que reconocer pagos que no están incluidos en la tarifa inicial”.

En igual sentido, el ministro Cerdá hizo referencia a las diferencias geológicas entre Vaca Muerta y San Jorge: “Para igualar la producción de un pozo de Neuquén, nosotros tenemos que perforar entre 10 y 15 pozos”, graficó.

De todos modos, además de las diferencias geológicas, el funcionario reconoció que también hay empresas de servicios que en Vaca Muerta tienen una competitividad más alta, por lo que admitió que ese puede ser un tema a mejorar en nuestra región.

“Lo más complicado –advirtió- es lo relacionado a la inflación y ahí el gobernador buscará ante Nacion un proyecto de ley que pueda generar algún tipo de promoción para la cuenca San Jorge, por su alto grado de madurez. Hay que desempolvar el proyecto que se habló años atrás y tratar de mejorarlo, incorporando algunos incentivos”.

Pedido para reducir costos de importación de insumos

Al exponer otro de los pliegos de reclamo que se llevará al gobierno nacional, Avila ndicó que “nosotros tenemos yacimientos maduros y lo que hoy sale más caro son los polímeros, que se importan a precio dólar y hoy una tonelada debe costar 1.100 dólares”.

Por eso, anticipó que el próximo paso será concretar una reunión con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, para pedir una mejora en ese tema, lo que estaría vinculado a una baja de aranceles de importación.

“Economía es la que más recauda con esta actividad, porque las retenciones a la soja, el petróleo y el gas el gobierno nacional recauda una fortuna. No se puede olvidar ahora, dónde hizo la diferencia cuando Vaca Muerta no existía”, reclamó el dirigente petrolero.

El tema fue también comentado por el gobernador Arcioni y el intendente Luque, en referencia a que los polímeros son fundamentales para la recuperación terciaria, que es lo que permitió a YPF batir un récord de producción en Manantiales Behr, durante el año pasado.

De allí que otro de los puntos en común que se acordó para trabajar en lo inmediato se vincula a esas gestiones, para lograr una mejora en el sistema de importación.

Sin embargo, Avila insistió en el reclamo para que también se incremente la perforación. Fue a partir de los dichos de los funcionarios públicos, quienes previamente habían valorado la inversión de 1.300 millones de dólares prevista para Chubut durante el año 2023:

“No es suficiente, porque la mitad de eso es para polímeros, que no genera movimiento de trabajadores, porque una planta de terciaria se puede controlar con 3 trabajadores –comparó-. No es como el movimiento de un equipo perforador, que ocupa a 300 personas”.

Consultado, finalmente, si se iba conforme con el resultado del encuentro, el dirigente manifestó: “No, nunca me conforma porque uno viene por las fuentes de laburo y si no sale, cuesta un montón explicarlo. Uno viene a las reuniones previendo que en junio hay que laburar doble para que no pase lo que todo el mundo cree que lo que va a pasar”.