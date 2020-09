COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El Ministerio de Hidrocarburos de Chubut tiene en estudio una iniciativa para establecer un sistema de regalías diferenciadas, o escalonadas, para áreas de la provincia que requieran mayor incentivo para favorecer inversiones. El anuncio lo realizó el titular del área, Martín Cerdá, quien a la vez valoró la decisión del gobierno nacional para actualizar el canon petrolero que perciben las provincias productoras.

“Vislumbramos que vamos a tener un año 2021 muy similar a este que estamos atravesando y donde cada vez nos cuesta más mantener la producción e incluso incrementarla –reconoció el ministro, en diálogo con Actualidad 2.0-. Así que en ese sentido estamos hablando con las operadoras, para buscar alternativas que posibiliten a las mismas a hacer más inversiones de las que van a presentar en el año próximo”.

Según contó el funcionario, el mecanismo consiste en aplicar una regalía escalonada, es decir reduciendo algunos puntos porcentuales, para proyectos que apunten a lograr un incremento de producción.

“Sería para proyectos puntuales, en el que la provincia podrá proponer un sistema de escalonamiento en regalías para que las operadoras impulsen proyectos que hoy, por las fluctuaciones del precio del barril y un montón de otras aristas, resultan inviables”, añadió.

En ese esquema se incluirían, por ejemplo, proyectos en áreas que hoy presentan pozos con resultados de más del 90 ó 95 por ciento de agua de formación, por lo que directamente se tornan inviables.

“Son pozos que hoy les conviene más cerrarlos que tenerlos en producción –graficó el ministro-, pero si bajamos algunos puntos, hasta que resulte viable la explotación se podría recuperar luego el 12 por ciento de regalías. La ecuación es que hoy esos pozos darán cero regalías, pero si logramos que se activen empezarán pagando un porcentaje menor, pero será mejor que cerrar los pozos. Además, esto repercute también en la actividad laboral. Eso genera que las empresas de servicio tengan más demanda, que se pueda asociar al movimiento de algún equipo adicional y más fuentes de empleo”.

El esquema se está estudiando para determinar si se podrá hacer dentro de las facultades de la provincia, en base a los alcances de la ley de Hidrocarburos, o si será necesaria una normativa específica.

Canon petrolero: 600% de incremento

En otro orden, el ministro confirmó un anticipo de ADNSUR en torno a los mayores ingresos que tendrá la provincia a partir del canon petrolero, que las operadoras abonan al inicio de cada año, por la superficie afectada a trabajos de explotación y de exploración petrolera.

“La recaudación va a pasar de un monto que estuvo en los 45 millones de pesos, sumando explotación y exploración, a unos 150 millones de pesos”, precisó el funcionario.

También indicó que si bien los nuevos valores, que se actualizan después de muchos años, regirán para las operadoras que explotan las áreas más importantes, se tendrá que evaluar la situación de aquellas compañías que operan áreas marginales, de muy baja producción, para que la suba del canon no les impida continuar funcionando.

“Es un incremento importante, que ronda el 600% si no me equivoco, pero es producto de los años que no se fue actualizando –detalló-. Tenemos que tener en cuenta que por lo menos en lo que es la realidad de nuestra cuenca, tenemos varias operadoras que van a poder asumir este pago de canon, pero hay otras operadoras, con una magnitud menor, que posiblemente le cueste; entonces tenemos que analizar también ese tipo de situaciones”.