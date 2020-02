COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Autoridades del área hidrocarburífera de Chubut evalúan avanzar, si es que el gobierno nacional no aprueba antes el proyecto impulsado por la OFEPHI, en una ley provincial que actualice los valores de cánones y multas a empresas petroleras. Con esa norma, la recaudación anual podría pasar desde los actuales 28 millones de pesos, hasta un monto que superaría los 200 millones al año, además de los valores de por sanciones, que podrían ir desde un máximo actual de 200.000 pesos hasta los 600.000 dólares, tomando como referencia a la cotización del petróleo al momento de la sanción.

La iniciativa que impulsa la Organización Federal de Estados Productores de Petróleo (OFEPHI) se viene trabajando desde hace dos años, pero el gobierno anterior no lo aprobó, por lo que fue retomada desde diciembre, ante los nuevos integrantes de la Secretaría de Energía de la Nación.

“Hoy el proyecto de resolución está avanzando, porque ya está para su análisis en la Dirección de Legales y tiene que volver para la firma presidente”, explicó a ADNSUR el secretario ejecutivo de la OFEPHI, Carlos Lambré. “Si sale aprobado, va ser retroactivo al 1 de enero de este año, porque las operadoras ya han pagado con los mismos valores que están vigentes desde hace muchos años, pero si esto se aprueba se tendrá que compensar la diferencia”.

El mismo Lambré ya había detallado en oportunidades anteriores que al haber quedado desactualizados esos valores, hoy la provincia de Chubut, por ejemplo, recauda en forma anual alrededor de 28 millones de pesos (las compañías lo abonan en enero de cada año), pero con la nueva fórmula de actualización ese monto se multiplicaría por casi 10 veces, superando los 200 millones de pesos.

Según el sistema vigente, por el canon de Exploración las compañías pagan $250 por kilómetro cuadrado en los primeros 3 años, para pasar a $1.000/km2 en el segundo período trienal. Posterior a esto, las empresas pueden solicitar una prórroga por 5 años, pero en ese caso el monto a abonar se eleva a $17.500/km2.

A partir del segundo año de prórroga, el valor se eleva en un 25%, pero al declarar la viabilidad de Explotación, el valor vuelve a disminuir hasta los $4.500/km2. La lógica del sistema es que a las operadoras les resulte una mejor ecuación realizar las inversiones productivas, antes que sostener la concesión con fines especulativos. Sin embargo, con la inflación acumulada en los últimos años esas referencias quedaron muy bajas y siguen favoreciendo la especulación, a entender de las autoridades.

Actualización de multas

En la resolución bajo análisis también se propone un nuevo sistema para el cálculo de multas. En la actualidad, según explicó Lambré, los valores han quedado totalmente desfasados, ya que la máxima sanción actual se ubica en los 200.000 pesos. “En la propuesta que ha presentado la OFEPHI, las multas tendrán que establecerse en metros cúbicos de petróleo: el sistema iría desde 22 hasta los 2.000 metros cúbicos”, graficó el secretario de la Organización.



De ese modo, puede estimarse que a valores actuales del petróleo, tomando como referencia un precio de 50 dólares por barril, el régimen de sanciones iría desde un monto inicial de 7.000 dólares, hasta un máximo que se ubicaría en torno a los 600.000 dólares.

Si no lo aprueba Nación, saldrá por ley provincial

Lambré indicó además, desde su rol como subsecretario de Hidrocarburos de Chubut, que el Ministerio que conduce Martín Cerdá tiene en análisis una propuesta para impulsar el nuevo régimen a través de una ley provincial. “Si la Secretaría de Energía de Nación no aprueba esta propuesta, estamos preparando un proyecto para presentar a la Legislatura provincial, para que el nuevo régimen salga aprobado a partir de una modificación a la ley de Hidrocarburos de Chubut”, anticipó.



En efecto, como en los últimos dos años también las autoridades nacionales dieron señales de que se avanzaría pero luego la iniciativa quedó congelada, los funcionarios locales ya preparan un plan B por si la situación se repite: “Nosotros vamos a esperar los próximos 20 días, pero si no se aprueba a nivel nacional, vamos a presentar el proyecto a la Legislatura –indicó-. No vamos a esperar otros 7 años con el canon sin actualizar, porque igualmente ya otras provincias, como Neuquén y Mendoza, han actualizado esos valores a través de normas propias. Creemos que esta vez sí va a salir desde Nación, pero si no, tendremos que avanzar con una norma provincial”.