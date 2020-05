COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, estimó este martes que el crudo Escalante podría liquidarse en alrededor de 40 a 42 dólares, por debajo de la referencia del barril criollo, debido a la penalización por calidad. No obstante, valoró la norma como una herramienta para evitar que la producción siga cayendo. Y recordó que la suspensión de retenciones será también un alivio para la provincia y la industria, ya que en el peor momento de la crisis “se hicieron exportaciones de entre 9 y 11 dólares por barril”.

“Es algo que veníamos reclamando, incluso antes de la pandemia del coronavirus y es una búsqueda de solución ante la baja del precio internacional –expresó, en diálogo con Actualidad 2.0-. Un aspecto importante es especialmente para nuestra cuenca nuestra hasta que no se supere el precio internacional, se suspenden las retenciones. Esto es un aspecto importante para los ingresos por regalías y también para el sector privado, para que no afronte ese impuesto”.

Ante la consulta de si la redacción del decreto dejaría abierta la posibilidad de descuentos por penalización para el crudo Escalante, tal como anticipó ADNSUR, el ministro respondió en forma afirmativa: “Es posible que sí, porque una vez puesto en condiciones de venta, que tiene una serie de pasos y características, la ‘letra fina’ del decreto puede que determine un valor un poquito menor, que es el modo como se vino haciendo desde siempre”. En ese marco, aceptó que en lugar de los 45 dólares que fija el decreto, el crudo Escalante que se produce en Chubut podría estar en un rango de entre 42 y 40 dólares. “Veremos cómo sigue le panorama a futuro, pero en principio es una herramienta que ayuda a las cuentas de la provincia, por la liquidación de regalìas y también a la industria. Tal vez no ayude a incrementar la producción, pero al menos se apunta a sostenerla”.

Si bien el Ministerio todavía no hizo cálculos de cuánto podría recuperar la provincia en concepto de recaudación por regalías, estimó que habrá una diferencia importante, no sólo por el nuevo precio de referencia para el mercado interno, sino también por una mejora en los precios internacionales. “Hoy el Brent está en los 35 dólares y si bien no es todavía el precio que pretendemos, está marcado una mejora importante”, refirió, al comparar con valores del mes de abril. En ese período, por ejemplo, “hubo exportaciones de 9 dólares por barril, o algunas operaciones a 11 dólares”, indicó.