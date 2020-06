COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, afirmó este lunes que la decisión de YPF para crear una nueva estructura operativa con cabeza en Santa Cruz no se reflejará en una disminución de inversiones en Chubut ni tampoco en el cierre de sus oficinas en Comodoro Rivadavia. “Es una decisión estratégica de la empresa y a nosotros no nos perjudica”, expresó el funcionario. Por otra parte, trascendió que la gerencia operativa, que abarca a las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, mantendrá sedes rotativas entre las jurisdicciones.

“Es una decisión estratégica que ha tomado la empresa, que ya nos había comunicado a nosotros días atrás –detalló el funcionario-. Es un pedido que viene haciendo Santa Cruz desde hace mucho tiempo y nosotros no lo vemos con malos ojos, porque no significa que vamos a perder un posicionamiento como cuenca. Ellos deciden llevar la regional sur a un lugar importante como el norte de Santa Cruz, pero no nos va a implicar a nosotros ningún tipo de cambio, sino que se va a mantener la actividad”.

El ministro negó que esta decisión signifique el cierre de la administración de YPF en Comodoro Rivadavia o la reducción de inversiones, y enfatizó: "Quiero aclarar que no hay cierre, que va a seguir funcionando el edificio histórico, ni tampoco implica una baja en las inversiones, porque YPF tiene establecidos contratos de concesión que están firmados y estipulados".

"Nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera, con la nueva administración de Sergio Affronti, con la gente de la regional sur que encabeza Jorge Boeri, que en todo caso tendrá más trabajo de viajar de un lado a otro, pero la cuenca va a seguir trabajando como hasta ahora”, aseguró.

Indicó que en la práctica el gerente regional ya venía trabajando de un modo similar, ya que debe atender incluso hasta la provincia de Tierra del Fuego. “Nosotros vamos a seguir con los proyectos de recuperación secundaria y terciaria y esto no va a modificar nada. Es un reclamo de la gobernadora de Santa Cruz y es entendible porque YPF tiene una actividad importante en su provincia, pero a nosotros esto no nos perjudica en nada. No hay por qué verlo como si fuera un cierre o una retirada de YPF desde Comodoro Rivadavia”.