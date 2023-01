“Estamos monitoreando y atentos a la preocupación que manifiesta Jorge Avila y también lo venimos hablando con las operadoras –dijo el funcionario provincial, en diálogo con ADNSUR-. A raíz de la falta de equipos para todas las cuencas, la gran demanda desde Vaca Muerta genera que empresas de servicios especiales mueven equipamiento hacia la cuenca neuquina y empiecen a faltar en la cuenca San Jorge”, describió.

Cerdá confió en que durante la reunión convocada para la semana próxima por el gobierno provincial, junto a representantes de operadoras y compañías de servicios especiales, se podrá encontrar una alternativa para tratar de atenuar el impacto negativo, que el gremio petrolero ha denunciado por el riesgo que genera para puestos de trabajo.

Tragedia en la ruta: iba de vacaciones con su esposa y sus tres hijos, volcó y murió

“No hay todavía un panorama muy claro de cuál sería una solución para el problema, pero veremos qué surge de esta mesa de trabajo”, insistió.

¿Un barril diferencial para cuencas maduras?

Ante la consulta de si podría plantearse, ante el gobierno nacional, algún tipo de medida impositiva que beneficie a las cuencas maduras, o un barril de precio diferencial para San Jorge, respondió:

“Yo no descartaría ninguna vía. Obviamente son ideas que hay que analizarlas, para luego ver si tienen viabilidad o pueden aplicar en alguna medida concreta, por lo que creo que se van a analizar todas las ideas que surjan. Obviamente no desconocemos toda la actividad de Vaca Muerta y los equipos no alcanzan para todas las cuencas. Las empresas de servicios nos manifiestan que si pudieran importar, harían el esfuerzo para traer el esfuerzo, pero al haber limitaciones se les genera el cuello de botella”.

Alerta amarillo por tormentas fuertes con viento y granizo en Chubut 🌩

El ministro advirtió además que se generan demoras en la actividad, ya que al concluir la perforación de pozos no se puede contar con la inmediatez de los servicios especiales para su terminación y vinculación, “lo que obviamente también genera pérdida de dinero para las operadoras. Estamos buscando la mejor solución para que esto no suceda, atendiendo también lo que manifiesta Jorge (Avila), porque sabemos que si el equipo se va de nuestra cuenca hacia Neuquén, difícilmente pueda regresar. Veremos qué alternativas encontramos”.