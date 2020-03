COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El secretario General del Sindicato de Petroleros Privados del Chubut, Jorge Ávila, lamentó el accionar de la Federación de gremios petroleros que pidió incrementos salariales "en un momento delicado y el pedido puede ser perjudicial para los trabajadores", sostuvo.



Sostuvo que “nosotros venimos planteando que después del 31 de marzo cuando finalice la cuarentena, nos sentaremos a barajar y dar de nuevo. Como siempre hicimos, iremos a una mesa de diálogo para ver cómo sigue el sector en la provincia del Chubut”’

.

Por ello, consideró que “es de muy mal gusto lo que hace la Federación Argentina del Petróleo, que salió a pedir aumento cuando está toda esta situación dentro del país. Parece que hay dirigentes que privilegian muchas veces a sus intereses o disputas personales, para querer sacar rédito de una situación que tiene en vilo a todos los argentinos y al mundo entero”.

“Nosotros vivimos aquí dependemos del petróleo, hay que separar las aguas y estar tranquilos. Vamos a cumplir nuestro compromiso hasta el 31 de marzo y después habrá que sentarse y mirar con todos los recaudos necesarios, cómo empezamos a volver a una actividad que creo que tenemos que recuperar por el bien de la Argentina, el de nuestras propias familias”, manifestó.

Ávila sostuvo que “lo peor que nos podría pasar es que los propios argentinos no entendamos el país que se viene; entonces más allá de este desafío de entender la situación después hay que entender que hay que volver a una actividad, pero de a poco, con todos los recaudos necesarios. La salud debe ir primero porque ese trabajador que sube, después vuelve con su familia. En el petróleo hay una gran amistad y cada compañero ya hizo una conciencia de que hay que cuidarse por el bien del otro. Eso es lo que debemos cuidar para, en el tiempo, ir volviendo a un país normal, porque en algún momento tendremos que volver”.



“Y si se prorroga la cuarentena, sabemos que somos una industria, que siempre decimos que lleva tres años recuperar lo que se invirtió, entonces hoy no estamos pidiendo invertir, sino mantener lo que tenemos, hacerlo crecer. Por eso debemos ser criteriosos ya que con esto del Coronavirus vamos a sufrir algunas consecuencias, por eso me causó risa ver el pedido de la Federación, de aumento salarial en un momento como este”, analizó.

Y completó diciendo que “es una decisión boba, perjudicial para los trabajadores. Nosotros vamos a ir viendo las consecuencias a medida que vayan aconteciendo. Tenemos un panorama totalmente distinto; veníamos trabajando lo Convencional nada más tenemos una actividad prolongada y en algún momento vendrá el otro gran desafío, el primero lo estamos cumpliendo, que es superar esta cuarentena y luego vendrá el de ver cómo de a poquito empezamos a reactivar el sector para ir asegurando nuestra continuidad laboral y también asegurarle el combustible, el Petróleo y el Gas al país”.



PRODUCCIÓN EN MEDIO DEL CORONAVIRUS

Ávila se refirió a la situación del sector hidrocarburífero, su rol clave en la economía regional y nacional, y la necesidad de hacer sustentable la producción y que ello signifique mantener el pleno empleo, sin que implique aplicar procedimientos de crisis como el planteado por la CEOPE. Dijo que “tenemos que prepararnos para recuperar de a poco la actividad”; rescató la capacidad de estadista de Alberto Fernández y agradeció a quienes de una u otra manera colaboran para atravesar la pandemia por Covid-19.



Sobre la solicitud de la Cámara de Empresa de Operaciones Petroleras Especiales, su intención de avanzar en el procedimiento preventivo de crisis y el impacto que eso tendría, Ávila manifestó que esto no tiene que ver con la cuarentena sino que es consecuencia de la caída del precio del barril de crudo a consecuencia de la propia pandemia.

“Hasta el 31 de marzo estamos con las 8 horas y la vianda, como habíamos planteado en su momento porque no era plata, sino el tema de la salud de nuestra gente lo que privilegiamos y lo que vamos a sostener. También seguimos colaborando con el sector energético, porque si no, esto sería un caos”, analizó.



Y agregó que “esto hay que mirarlo de los dos lados, primero de la Industria Petrolera y después por el Precio del Barril, que se va a recomponer creemos nosotros después de que termine la pandemia, pero es algo que viene para largo, lo que hace que debamos ser capaces de encontrar mecanismos, porque una vez que la conciencia ciudadana está instalada, después viene el otro desafío: empezar a ser un país activo”.

“Nadie puede salirse los diagramas de trabajo y de las responsabilidades que tiene, porque es la única manera de sacar el país adelante, porque si esto dura un año no nos podemos quedar un año en la casa, ya no existirían PyMEs ni el mercado, no existiría nada, entonces debemos empezar a mirar ya después del 31 cómo empezamos a volver a algunos lugares de trabajo, y después separar las cosas”, enfatizó el dirigente.

En tal sentido, evaluó que “pensar que una cosa tiene que ver con la otra, nos va a involucrar en esto que quieren las empresas, que es colocarnos el sistema de producción que quieren imponer. Son dos cosas distintas y hay que discutirlas a ambas”, sostuvo, y mencionó la utilidad del proyecto de Ley que busca la quita de retenciones ante la caída del precio del Petróleo, como herramienta válida.

Por otra parte se refirió a la situación de crisis en diversos sectores como en las PyMEs: “los problemas ya los tenían desde antes y no se quejaban. Parece que la culpa siempre fuera del otro y que nunca se equivocaron”, sostuvo.

Agregó que “cometieron errores, que los hay en todos lados, y lo mismo pasa con los bancos que hicieron mucha plata con el anterior Gobierno, y si tienen que liquidar activos e irse, nos hacen un favor”. A ambos sectores les pidió un mea culpa.

De la pequeña y mediana empresa, rescató que algunas hicieron las cosas bien y hoy se van a ver sacudidas las petroleras chicas por esta crisis “pero también estamos nosotros para ser un auxilio y hablar con las operadoras para pedirles que trabajemos en conjunto”.

Perspectiva

A diferencia de lo que pasa en la Cuenca Neuquina, donde había ya 1.500 preavisos para sus Trabajadores, ‘Loma’ señaló que “tenemos otra salida con una actividad que venía subiendo los últimos días y si bien el precio del barril se desmoronó, hay una industria que no se puede resentir de un día para el otro; entonces hoy no estamos pidiendo invertir, sino mantener lo que tenemos, ser criteriosos”.

“Creo que vamos a sufrir algunas consecuencias, por lo que iremos viendo a medida que vengan aconteciendo las consecuencias, un panorama totalmente distinto. Estamos cumpliendo el gran desafío de superar esta cuarentena y después estará ver cómo de a poquito empezamos a reactivar el sector para Ir asegurando nuestra continuidad laboral”, destacó Ávila.

Indicó que “seguramente lo más duro está por venir en lo económico o por la pandemia, por lo cual debemos prepararnos y estar a la altura, transmitirle tranquilidad a nuestra gente que de algún modo lo vamos a superar, como siempre lo hemos hecho”.

“Alberto es un gran estadista”

El titular del Gremio más poderoso de la región determinó que “el Presidente ayer con mucho criterio, se volvió un gran estadista porque cuando lo escuchamos, transmite tranquilidad mientras se le está prendiendo fuego el país. Creo que no todo está mal porque hemos recuperado esa Argentina solidaria, donde importa el otro. Eso es lo que debemos rescatar porque los momentos económicos que vendrán, serán duros”.

“Él habló con acierto diciendo que la Argentina vive su peor momento como país en lo económico, pero también el mejor en cuanto a la solidaridad y el pensamiento de que todos somos unos uno, todos somos argentinos. Ese es un logro importantísimo. En el momento que el país más lo requiere el tipo transmite tranquilidad”, completó ‘Loma’.

Y remarcó la importancia de que, más allá de que quienes más tienen deban poner para la causa, el resto deberá cuidarse: “por ahí pasa la concientización del país, nos necesitamos todos, los que tienen y los que no tienen para que tengamos una Argentina mejor, con mucho más futuro y si podemos estar todos cuando esto finalice, sería el logro más importante de toda la dirigencia tanto política como gremial”.

“He escuchado sobre la falta de insumos, de respiradores. Es una lástima que estemos hablando de esto en una ciudad petrolera, cuando se recauda mucha plata por Ley de Hidrocarburos; no puede ser que no hayamos exigido tener esas cosas. Ese también es un error de nuestra política y debemos aceptarlo como tal. Lo bueno es que Alberto se está poniendo esto al hombro y atrás de él estaremos todos los Trabajadores, de eso no tengo ninguna duda”, aseveró.

Agradecimientos

Ávila remarcó su reconocimiento “a todos los trabajadores de Torre y de Pulling que todavía están trabajando para mantener la Producción, lo mismo al personal de Operaciones Especiales, Maestranza y Choferes de Personal, entro otros trabajadores de la Industria”. Lo mismo hizo con los ciudadanos comodorenses que han colaborado con la confección de barbijos y máscaras “por que eras lo que queríamos, crear. conciencia en la gente “; también “a la policía a la que es incomprendida y muchas veces se le terminan echando culpas y los que no debemos transitar somos nosotros” y especialmente “a la gente de la Salud que trabaja enormemente, incluida nuestra Clínica, tal como las privadas o el Hospital poniendo el hombro todos los días, arriesgando muchas veces más de lo que tienen que hacerlo para atender a los pacientes y no dejarlos sin atención”; también a los comercios “porque si no se expusieran, sin abastecimiento esto sería un caos”.

Por último, felicitó a la Comisión Directiva que encabeza “que tiene unos huevos enormes, se hizo cargo de la situación, se puso al frente y está trabajando codo a codo con distintos espacios, colaborando. Y tengo un Cuerpo de Delegados tremendo, no puede haber un Secretario General más orgulloso de eso, porque han mantenido la Producción y eso se debe a una gran concientización social y gremial que tienen nuestros Trabajadores”, concluyó.