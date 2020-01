COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El dirigente petrolero opinó, en diálogo exclusivo con ADNSUR, sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Sastre en contra de la minería, tema sobre el que insistió en abrir un debate de cara a la sociedad y sin mensajes contradictorios del propio gobierno. Sobre la diferencia de criterios que parece haber entre el gobernador y su vice, el líder sindical señaló que “esto refleja la incapacidad de los dos para sentarse y explicar los temas de cara a la gente”.

-¿Qué opina del cambio de posición de Ricardo Sastre en torno al tema minero?



-No creo que sea un cambio de posición, sino que son momentos en los que se ejerce algún posicionamiento y es lo que está dando vueltas: cuando uno ve que cada día se aleja la posibilidad de poder realizar la actividad, por supuesto que está más cerca del no que del sí. Ahora, cuando se ve la realidad y que esto va a generar empleo y actividad económica, mientras tenemos un alto nivel de desocupación, cambia la situación. También es cierto que no puede haber tanto misterio con la minería, si lo queremos hacer bien no puede ser entre gallos y medianoche: debemos tener información clara y precisa, pero no entrar en pánico, porque si no confundimos nosotros a la gente.

-¿Es atribuible al gobierno la falta de información? ¿Se lo reclama al gobernador Arcioni?



-Puede que el gobernador hoy tenga claridad, pero hay mucha información dispersa, entre lo que dicen las empresas, lo que dice el gobierno nacional y la opinión de cada ministro provincial, que es distinta a lo que dijo el anterior. No hay algo claro de lo que vamos a hacer. Nosotros apoyamos la minería y vamos a dar el debate a favor del “sí”, porque creo que genera empleo y riqueza para la provincia; ningún país del mundo creció escondiendo sus recursos naturales. Además, cuando vemos lo que pasa en el mundo cuando se quieren cuidar los recursos, te inventan una guerra y se terminó el problema, es lo que pasa a nivel mundial. Tenemos que pensar como país qué es lo que queremos.

-A nivel nacional, el gobierno de Alberto Fernández impulsa con fuerza la actividad minera, incluso apunta a la explotación en Chubut.



-Sí. Nosotros no encontramos herramientas técnicas que nos permitan pensar una Argentina distinta, no hay futuro para mucha gente. El turismo es un país para muy poca gente; no es para todos.

-¿Le sorprendió el posicionamiento de Sastre?



-No, porque lo habla como tema individual, no como tema político. Cualquiera tiene su posicionamiento; sí me sorprende que un día diga “sí” y otro diga “no” estando en la estructura del gobierno; así se genera mucha confusión, porque cada ministro dice una cosa y otro lo contrario.

-¿Se observa alguna iniciativa que vaya a poner el tema en agenda?



-Yo promuevo el debate, pero no observo nada. Sí está el comentario, el enojo de algunos que no sé por qué se enojan, pero no hay un proyecto presentado, nadie lo tiene y no podemos hablar de algo que no existe.

-¿Es preocupante, desde el punto de vista política, esta diferencia de criterios entre el gobernador y su vice?



-Esto demuestra la incapacidad de los dos, porque cuando uno arma un equipo para conducir un gobierno puede haber diferencias, pero luego nos tenemos que sentar y ver cómo salimos a explicar a la gente que nos votó, debemos mostrar la capacidad para resolver los problemas. Esto refleja la incapacidad de las dos partes para asumir un posicionamiento serio. Si uno mira, Sastre estaba a favor y ahora está en contra, Arcioni también cambió y así vamos a seguir toda la vida. En el medio está gente desocupada, que no encuentra trabajo, o los empleados públicos que no pueden cobrar su salario ni llegan a fin de mes. Estas peleas mediáticas no sirven para nada.

