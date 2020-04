COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, remarcó la iniciativa de solicitar la creación de una comisión paritaria y la apertura de un ámbito de trabajo colectivo, mediante la cual los gremios del sector hidrocarburífero, con las cámaras, buscan llevar adelante una alternativa al procedimiento de crisis que iba a ser fuertemente rechazado por la Institución que conduce.

Jorge Ávila pidió este jueves que, ante el contexto que se está dando, se dé lugar a esta propuesta “porque es algo superador al preventivo de crisis que iban a rechazar los gremios, convocando a la industria a hacer esto en forma colectiva con dirigentes del sector y con la cámara”.

Indicó que esto se resolvió en una reunión reducida de Comisión Directiva -a la que agradeció por comprender la atípica modalidad de estos encuentros- donde se resolvieron los puntos a seguir. “Nos pareció de muy mal gusto lo de la Cámara de Operaciones Especiales que está manejada por empresas extranjeras. Nosotros consideramos que hoy lo que debe privilegiar la Argentina es una mesa del diálogo para salir del problema y no para crear más problemas”.

“Ante esta situación hemos decidido pedirle a la cámara empresarial y el Gobierno nacional una mesa solamente para la Cuenca del Golfo San Jorge, en la cual podamos ponernos de acuerdo y negociar los contratos y salarios de trabajadores por meses y por cuenca, dado que las situaciones son totalmente distintas”, aseguró.

Agregó que “nuestra alternativa debe ser negociar por cuenca y por operadora, para poder encontrar salidas. No es lo mismo hoy una operadora con pequeñas inversiones, pero trabajando de forma activa, que empresas que tienen un montón de deudas. Entonces para salvar las PyMEs, la Industria, debemos ser inteligentes y no entrar en una pelea que sería perjudicial para los intereses de la provincia”.

“Debemos encontrar cómo salimos de esto con un mecanismo que nos permita también volver a la actividad. El país va a necesitar petróleo y gas y nosotros tenemos una parte importante que ver con eso. También necesitamos cuidar nuestras fuentes de trabajo, entonces esas cosas hay que negociarlas, también el salario y ver cómo se afecta la mejor cantidad de gente, porque un procedimiento de crisis que puede ser tremendo para la cuenca”, advirtió Ávila.

Pedido de diálogo

Determinó que se pedirá al Ministerio de Trabajo la conformación de una comisión paritaria y de un ámbito de trabajo a los efectos de encontrar fórmulas consensuadas en el marco de lo estipulado por el DNU 329/20 y el resto de la normativa dictada en emergencia. A tal fin, solicitan la convocatoria formal a las partes, a los efectos de encarar ese ámbito de trabajo con cada una de las entidades con representatividad en las cuencas de todo el país.

Ávila dijo que están “pidiéndole a las operadoras y al Gobierno esta mesa con mucha tranquilidad, tratando de que el Ministerio nos permita abrir esta puerta y que las operadoras acepten sentarse a negociar, con la idea de que cada cuenca trate de salvaguardar la mayor cantidad de puestos de trabajo como lo ha pedido el Presidente. Nosotros debemos cuidar y proteger al que menos tiene, que es el trabajador”.

“Creemos que en el diálogo tiene que existir la comprensión empresarial, como existe la de los trabajadores a la hora de mantener la producción para el país. Las dos cosas tienen que ir de la mano y no nos puede asustar el precio del barril por esta pandemia; sabemos que el precio está así porque el mundo está parado, entonces debemos articular esas cosas y no debemos hundirnos en la depresión de que el petróleo bajó. Debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para mantener la actividad y superar esta crisis que no es Argentina sino mundial

El esfuerzo del trabajador

“Ante el riesgo que corren los trabajadores hoy subiendo para mantener la actividad, tenemos sacarnos el sombrero y agradecerles. Sin regalías petroleras no hay municipalidad, no hay gobernación y si no nos ponemos a mirar más profundo tampoco va a haber país, entonces tenemos que ver el gran esfuerzo y sacrificio que hacen estos héroes anónimos como aquellos viejos veteranos de Malvinas que recordamos hoy, que algunos de ellos son trabajadores petroleros”, valoró finalmente.