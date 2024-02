“Cien años de explotación petrolera no se pueden olvidar así -advirtió-, por eso tenemos que ser contundentes con este mensaje y mirar también lo que pasó con algunas operadoras como Tecpetrol, que hace 6 años empezó a irse y tenía 600 operarios, pero hoy tiene solamente 200”, detalló.

El dirigente valoró las presencias de los conductores de UOCRA y Camioneros, Raúl Silva y Jorge Taboada, respectivamente, al remarcar que la unión de los trabajadores servirá para defender a la región frente al gobierno nacional, al que acusó de “olvidarse de que Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego también son argentinas”.

A su turno, Taboada había manifestado también en duros términos contra el gobierno nacional, que “no tiren de la cuerda, porque los trabajadores vamos a reaccionar”.

"NO QUEREMOS QUE VENGAN EMPRESARIOS A DAR LÁSTIMA"

Avila remarcó que desde su lugar en el Congreso se opondrá a la quita de los fondos para el transporte, como también a la privatización del Banco Nación y a que YPF se vaya de la región. “Vamos a salir a pelear con la consigna de defender a la ciudad y a la provincia, porque nosotros no dependemos del Estado nacional, sino que ellos necesitan de nosotros los trabajadores”, enfatizó. “Vamos a defender los puestos de trabajo de nuestra gente, para seguir construyendo esta Argentina grande”.

El conductor de petroleros afirmó que “es un aniversario triste, miremos cómo quedaron muchas empresas como Tecpetrol, como San Antonio, como SP, cuántas empresas desaparecieron y cuántas pymes van a desaparecer si YPF se va. Somos nosotros, junto a las pymes, que tenemos que defender a la región, los empresarios no pueden mirar para un costado. Hoy tenemos que lamentar que si YPF se llega a ir muchas, empresas de afuera vengan y no sabemos si tendrán la espalda para aguantar el salario de un petrolero, de un camionero, de un trabajador de la UOCRA. Hay que tener espalda y respuesta para los trabajadores, no queremos que vengan empresarios a dar lástima”.