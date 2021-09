“Habíamos pedido seis cambios (en el proyecto original) de los cuales cuatro se llevaron adelante y dos se agregaron al cambiarse la ley, pero favorablemente a lo que nosotros estábamos pidiendo. Una ley que nació hace 60 días y que era para un solo yacimiento, hoy se transforma en una ley que puede favorecer a todas las áreas del país”, dijo el dirigente sindical en diálogo con Periodismo de 10.

Consultado sobre cuáles serán los principales resultados de la ley una vez que se apruebe, respondió:

“Tiene que aumentar la inversión en la cuenca; los beneficios que se da a la actividad son dos, el primero por las regalías que cede la provincia para que se pueda producir el petróleo que queda y otro es la estabilidad que se da por 20 años a las operadoras para que puedan invertir”.

Como consecuencia de lo anterior, Avila anticipó que también se pedirá a las operadoras que mejoren los plazos de contratos de empresas de servicio, “porque van a tener estabilidad por 20 años y ahora necesitamos que se dé también más apoyo a las pymes de la región, para que en lugar de contratos de dos años sean de 4 a 6 y puedan comprar móviles y tecnología para salir adelante”.

Del mismo modo, esa estabilidad de contratos mejoraría las condiciones para los trabajadores, según planteó Avila, en lugar de contratos temporales por algunos meses, como se da hoy en algunas áreas. “Queremos también estabilidad para las pymes y los trabajadores, no puede ser que se contrate por algunos meses, porque la flexibilización laboral que está impulsando la oposición se va a llevar por delante todos los puestos laborales”, anticipó.

El dirigente advirtió que todavía quedan entre 1.000 y 1.400 trabajadores sin haber regresado a sus puestos de trabajo desde el inicio de la pandemia, porque no todas han normalizado la actividad.

“Una de las principales es YPF, que ayer nos sentamos a ver cómo van a arreglar esas situaciones y cómo volvemos a la actividad normal. Le estamos pidiendo más inversión en la cuenca, lo hablamos con Pablo González y con Sergio Affronti –detalló-. También sabemos que si no se encuentran nuevos yacimientos, estamos en serios problemas. En Buenos Aires han explorado con buenos resultados y al parecer están sentados sobre una nueva cuenca petrolera y no se habían dado cuenta. Nosotros, con yacimientos de más de 100 años, estamos en otra circunstancia y si no extendemos hacia el mar o no encontramos nuevos reservorios, va a ser cada vez más difícil subsistir”.

Pozo en busca de recursos no convencionales

En relación a la búsqueda de nuevos horizontes para la cuenca, el dirigente auguró que el pozo realizado por Tecpetrol años atrás en la formación D129, que se va a completar y se comenzará a ensayar en los próximos meses, arroje resultados positivos.

“Se va a estudiar la producción de este pozo y si el resultado es positivo, sería disparar hacia lo no convencional –indicó-, lo mismo que si se perforara en el mar argentino, que cambiaría mucho el eje de producción en Chubut”.

El dirigente valoró además los incentivos que la ley presenta por Alberto Fernández ofrece para la actividad exploratoria, pero advirtió finalmente: “La nueva ley tiene cosas muy favorables, pero también tenemos que saber aprovecharlas”.

Elecciones en el sindicato

Avila hizo referencia a la reciente convocatoria para realizar elecciones en el sindicato Petrolero Chubut, en fecha prevista para el 26 de noviembre próximo.

“Estamos abocados a este proceso electoral y hemos convocado a las elecciones como corresponde, la democracia nos enseñó a aceptar el voto de la gente y saldremos a la cancha a competir como lo hicimos siempre. En los próximos días termina el plazo de presentación y hasta ahora no hay lista opositora, después de toda esta situación no hay muchas ganas porque la inversión se paró y la actividad estuvo muy tranquila. Nosotros esperamos hasta último momento y estamos preparados como lo hicimos en las últimas dos elecciones, estamos convencidos de que competir es lo mejor que nos puede pasar”.