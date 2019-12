COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR / Escuchá la entrevista) - El secretario del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut, Jorge Ávila, se refirió en diálogo con Actualidad 2.0 a la adecuación en el sistema de retenciones impulsada por el Gobierno Nacional, y consideró que impactará en la industria petrolera, pero que "no hay que ser egoístas" ya que "lo que necesitamos es sacar el país adelante, y no sólo un sector. Los que más tienen van a tener que poner un poquito más y todos vamos a tener que poner algo", remarcó, en sintonía con el argumento esgrimido por Nación para impulsar la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, pero aclaró que "si no se toca el impuesto a las ganancias para los trabajadores, va a ser difícil".

"Se sabía que venían las retenciones para la industria petrolera, aunque sabemos que mañana (martes) se reúne el presidente Alberto Fernández con el Gobernador Mariano Arcioni, donde ya hemos charlado algunas cosas para peticionar y ver cómo se puede trasladar esto", expresó Jorge Ávila.

Agregó que "más allá de eso, después pelearemos con las pymes a ver en qué va a afectar esto en la producción", al tiempo que consideró que este esquema de retenciones "no debería afectar la producción ya que la idea de Alberto (Fernández) es que todos pongamos un poco y que todos seamos parte de este proceso de recambio para generar una nueva Argentina y eso requiere que todos colaboremos".

"Vienen momentos duros, difíciles, porque lo que necesitamos es sacar adelante a un país, y no a un sector", sintetizó Ávila, y reconoció que "las retenciones pueden resentir el sector petrolero, pero si el país se reactiva por otro lado con fábricas, con industrias, con el campo, se va a necesitar más petróleo, más combustible".

Sin embargo, el sindicalista remarcó que "nosotros no podemos perder más puestos de trabajo ni quedar con actividades reducidas por una medida nacionale otra vez", recordando que aún hay diez equipos petroleros parados a partir el decreto de congelamiento de combustibles del Gobierno de Mauricio Macri.

Si bien consideró que las retenciones "demorarían la reincorporación de los equipos", sostuvo que "hay que darle la oportunidad de ver como funciona este plan".

"No hay que pensar solamente lo que pasa en el sector petrolero, sino también lo que pasa en el resto del país, no hay que ser egoístas", enfatizó, brindando su apoyo a esta serie de medidas "si esto va a reafirmar que el país salga adelante".

Agregó que si el pedido de "solidaridad" nacional apunta "a que todos los trabajadores paguemos impuesto a las ganancias, ahí va a ser difícil. Los que más tienen van a tener que poner un poquito más y todos vamos a tener que poner algo", pero "si no se toca el impuesto a las ganancias y los mínimos no imponibles, entonces va a terminar tributando el 90% de los trabajadores".

"Hay que ver qué va a sacar Chubut de esta negociación (en referencia a la reunión entre Fernández y Arcioni), y después tendremos que sentarnos a discutir con cada operadora cuál es el grado de compromiso que tienen con la provincia", expresó, cuestionando que "se han llevado fortunas", pero "cada vez que hay un problema amagan con parar todo y dejar todo".