Ávila: “El 99% del decreto de incentivos es para Vaca Muerta”

El secretario general del Sindicato Petrolero de Chubut, Jorge Ávila, disparó contra el decreto 277, para incentivar la actividad hidrocarburífera y dijo que está orientado “en un 99% para Vaca Muerta”, al cuestionar los alcances de la norma y su falta de incentivos concretos para Chubut.

Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, opinó que si hay alcances beneficios para esta provincia, en coincidencia con los dichos del gobernador Mariano Arcioni.

“Nosotros tenemos que hacer otra pelea, porque cuando estaba Darío Martínez (como secretario de Energía de la Nación) decía que nos iba a citar a los sindicatos para estar incluidos en esa norma. No salió de esa manera y en su casi totalidad es para Vaca Muerta, no para nosotros. Tenemos que sentarnos la semana que viene con el gobernador y el ministro Massa, para ver cómo vamos a resguardar los puestos laborales para Chubut, principalmente para que se sumen equipos perforadores, porque si no salen, es un mal diagnóstico para la cuenca”, señaló.

Ávila, que estuvo presente en el acto de inauguración del Centro Recreativo y de Salud del sindicato Petrolero Jerárquico, también se refirió al proyecto del dólar petrolero: “Lo acompaño porque es una posibilidad que da plata a la provincia, a los municipios y a los sindicatos a través de más regalías petroleras, pero también perjudica si no hay inversiones. Nosotros buscamos que suban más equipos, porque los desocupados que tenemos hoy es porque primero hubo una baja del precio del crudo y después con la pandemia”.

Cerdá: “Lo estamos analizando, pero la mejora es para todas las cuencas”

Por su parte, el ministro Martín Cerdá expresó que “el decreto establece una mejora para la actividad hidrocarburífera de todas las cuencas. Lo estamos analizando aún porque tiene una serie de consideraciones técnicas en base a incrementos de producción y calidad de los hidrocarburos, vamos a ver el impacto que tiene pero nos va a terminar beneficiando a la golfo San Jorge, en la mejora de actividad y de inversiones”.

En diálogo con Actualidad 2.0, el funcionario dijo que la actividad se mantiene con un buen ritmo, con un total de 70 equipos, si bien admitió que “se busca seguir sumando equipos, pero venimos con un trabajo sostenido en busca de mejoras”.

Por su parte, el gobernador Mariano Arcioni expresó en rueda de prensa que “el decreto es muy bueno, se está analizando técnicamente para poder cuantificarlo, pero va a generar un incentivo para poder exportar y van a ser divisas frescas para el Tesoro de la provincia. Estuve hablando con Loma Ávila el lunes y está el compromiso de YPF para subir un equipo perforador más, que se estima para el mes de octubre y se necesitan por lo menos 5 más arriba. Lo que sí podemos decir es que las inversiones comprometidas para este año, por 900 millones de dólares, están todas ejecutadas y hay que charlar para ver si se pueden sumar este año o proyectarlo para el año que viene”.