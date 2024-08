El secretario de Ambiente de Chubut, Juan José Rivera, precisó que la auditoría ambiental que debe presentar YPF, con el plan de saneamiento al que deberá comprometerse también PECOM, aún no ha sido presentado a la provincia. Estimó que esto ocurrirá en breve, pero dudó de que el proceso de traspaso puede estar terminado en el 1 de septiembre, como anunció el presidente de la operadora de bandera.

“YPF ya tiene conocimiento de qué es lo que íbamos a solicitar y está trabajando en la auditoría ambiental de cierre desde hace más de 3 meses. Ellos contrataron una consultora que ya está llevando a cabo el relevamiento”, valoró, en diálogo con Actualidad 2.0.

Al explicar cómo es el proceso, indicó que hay impactos que podrían incorporarse en una etapa posterior, que pueden no quedar registrados en esta primera etapa.

“Es importante aclarar que las auditorías ambientales de cierre, una vez que están presentadas, si corresponde se aprueban, pero no quedan eximidos de que, si encontramos algún pasivo ambiental oculto o no declarado, vayan a ser debidamente incorporados”, planteó.

Esto puede surgir en las constataciones que realizarán tanto el Estado provincial como el municipio de Comodoro Rivadavia, en el caso de que adhiera a la ley provincial de pasivos ambientales.

“Esos pasivos, que eventualmente sean detectados en forma posterior, pueden ser incorporados a la auditoría ambiental de cierre -insistió-. Esto puede pasar no porque se haya evitado relevar o declarar, sino que puede haber algo que está oculto a la vista y que se descubra con posterioridad”.

“EL PLAZO ESTÁ EN MANOS DE LOS PRIVADOS, NO DEL ESTADO”

Ante la consulta sobre los plazos para culminar esta etapa, Rivera precisó que depende de las empresas y no del sector público:

“La verdad que está todo en manos de los privados, no en manos del Estado provincial. Las empresas ya saben qué es lo que tienen que hacer y nosotros estamos esperando la presentación del informe, al igual que la comunicación formal del proceso”.

“Sabemos que están trabajando y que están casi finalizadas las auditorías ambientales de cierre, pero entendemos que los planes ambientales específicos todavía no están terminados, que va a llevar un poquito más de tiempo -evaluó el funcionario-. Pero no deberían tener mayores problemas en cumplir, con la salvedad de que el plan ambiental específico tiene que estar presentado no solamente por el cedente, sino también por el cesionario, es decir el vendedor y el comprador, para que éste puede cumplirlo dentro de plazos asequibles”.

Al estimar la demora que podría tener el trámite ambiental, Rivera confió en que no será extenso. “Creemos que van a ser cortos plazos para que se presente la auditoría. Igualmente, debe haber una comunicación formal de todo el proceso y no solamente de la parte ambiental y los planes de saneamiento, sino toda una documentación que debe evaluar el Ministerio de Hidrocarburos. Nosotros hacemos el ‘chequeo’ de la parte ambiental, pero luego continúa en la cartera correspondiente”.

En ese marco, reconoció que una vez presentado el plan ambiental, si bien se tratará de evaluar con la mayor celeridad, no podrá hacerse de apuro ni de forma superficial. “Hay que hacer un análisis bastante detallado, pero bueno, se va a poner a todo el personal técnico a trabajar, porque entendemos que esto necesita una premura importante, pero hay que hacerlo de manera seria y a conciencia”.

“NO SÉ CUÁN PROBABLE ES QUE EL TRASPASO TERMINE EN DOS SEMANAS”

En función de lo que resta para concluir el proceso, el funcionario fue consultado si sería viable el traspaso concluya para el 1 de septiembre, tal como dijo el presidente de YPF, Horacio Marín:

“No sé cuán probable sería poder llegar en dos semanas, pero entendemos que hay una preocupación real y concreta que también nosotros compartimos. Sabemos que esto tiene que ser lo más claro, transparente y rápido posible, porque en el medio no solamente hay intereses económicos y ambientales, sino que también hay puestos laborales que son de suma importancia para nuestra región, sobre todo con las situaciones actuales que está viviendo al país. Es necesario poder asegurar estas 3 patas de la mesa”.

Por último, Rivera indicó que la ley de pasivos ambientales, que será próximamente reglamentada, aplicará al proceso, pero esto no supondrá una demora adicional, ya que en realidad la norma agrupa una serie de resoluciones que ya estaban vigentes para el sector hidrocarburífero.

“No debería causar ningún tipo de escozor ni de molestia. De hecho, ya están trabajando, utilizando la norma como respaldo -indicó-. Aunque no está reglamentada, los decretos están a la firma, así que eso ocurrirá en los próximos días. De hecho, no son contenidos nuevos, sino que ya estaban vigentes hace más de 3 meses cuando empezó la auditoría”.