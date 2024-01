Horacio Marín arribará el próximo viernes a Comodoro Rivadavia, para participar de una reunión junto al gobernador de la provincia y otros referentes del sector, para abordar varios temas, ente ellos el plan de inversiones de la compañía para este año y la situación de las áreas que opera en Chubut.

“Sí, va a haber novedades el viernes, para eso viene Marín, así que van a tener que esperar hasta ese día”, respondió el gobernador Torres, ante la consulta de si hubo definiciones en torno a las áreas que la provincia advirtió que podría revertir, en reclamo por mayor actividad.

Luego de aquel cuestionamiento, que también había formulado el gobernador santacruceño Claudio Vidal, Marín respondió, semanas atrás, que no tendría problema en devolver áreas, aunque no hay precisiones si será en ambas provincias y en ese caso, cuáles serían los activos que la operadora no tendría interés en seguir explotando.

Del lado de Chubut, YPF mantiene la actividad en Manantiales Behr, Campañamento Central-Cañadón Perdido (en sociedad con Enap Sipetrol, Escalanate-Trébol y Restinga Alí. Sin embargo, se descarta que la petrolera tenga interés en devolver todas, ya que en algunas ha habido inversiones importantes para recuperación terciaria, por lo que todas las especulaciones apuntan al bloque ‘Restinga Alí’, aunque sin confirmaciones en ningún ámbito.

Torres no dio mayores precisiones en torno a si habrá un proceso de reversión o un traspaso entre privados: “Lo que sea más rápido -respondió-. No me interesa que las áreas vuelvan a Provincia y empezar un proceso que tardaría un año, el tema también es el pasivo ambiental, porque si le das el área a una empresa chica, no va a ser negocio”.

LA DEUDA QUE LE RECLAMA CHUBUT A YPF

No será el único tema en la agenda con el presidente de la compañía. Torres también apuntó en su paso por Comodoro Rivadavia, en el acto realizado en el colegio Biología Marina, al reclamo que ha entablado Chubut contra la petrolera:

“La provincia tiene un activo que es una deuda de YPF, en concepto de regalías petroleras, por más de 1.000.000 de dólares que podemos exigirlo por la vía judicial y puede tardar 6 meses, o puede tardar un año. O podemos llegar a un acuerdo para que ellos formen parte de este esquema de responsabilidad social empresaria y que colaboren con la infraestructura escolar de la provincia”, advirtió, en rueda de prensa tras el acto en el edificio escolar, donde cuestionó a la petrolera.

“Nosotros queremos (que participen), contemplando la deuda con un plus, para apalancarnos mejor -insistió-, porque estamos hablando de mucho dinero”.