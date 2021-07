El concejal Gustavo Reyes (FDT) tildó al diputado provincial Sebastián López como “un mandadero”, en referencia al proyecto que impulsa el legislador provincial para recortar regalías a Comodoro Rivadavia para redistribuirlas entre los demás municipios de Chubut. También defendió el derecho adquirido de la ciudad y recordó que el esquema de reparto actual se estableció por ley en los años 80, para compensar el pasivo ambiental provocado por la actividad.

“Descolgarse con un proyecto de estas características no es menos que trasnochado, pretender zanjar una grieta o crear una grieta que no existe entre regiones –cuestionó Reyes, que fue diputado provincial entre 2011 y 2015-. Eso es lo que pretende este legislador, al presentar un proyecto como éste, cuando no es tiempo para dar esta discusión”.

Al preguntársele si cree que el legislador actúa por iniciativa propia o si responde a un interés de intendentes de otras ciudades, Reyes respondió que “no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que es un mandadero de algún sector que está interesado en que la actual distribución de regalías se revierta”.

Reyes recordó, en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro, que la distribución de la coparticipación en concepto de regalía petroleras, “viene de una ley del año 84 en la que se acordó que el 84 por ciento queda para la provincia y el 16 por ciento restante para los municipios; y de esa parte, el 40 por ciento corresponde a Comodoro. Entonces es una cuestión histórica de derecho adquirido, con el fundamento de que el pasivo ambiental queda en Comodoro, que es lo que más nos afecta a nosotros. Ese ha sido el espíritu de los legisladores, porque además en la ciudad hemos sufrido mucho cuando el barril del petróleo se ha ido por el suelo y no ha habido inversiones”.