Tras la reunión mantenida el martes con representantes de operadoras, para evaluar las condiciones de seguridad, el secretario general del Petrolero Jerárquico del Petróleo y Gas de la Patagonia Austral dijo este miércoles que, en el accidente ocurrido en Nova Drill no había supervisión y que el operario fallecido no debía participar de la maniobra, al tiempo que cuestionó la falta de elementos de seguridad.

Tras el encuentro mantenido el martes 4 de julio con representantes de operadoras y empresas de servicios, el líder sindical refirió algunas de las conclusiones surgidas de ese encuentro, que por otro lado arrojó como resultado la firma de un acta acuerdo, con compromisos en materia de seguridad.

“Sin dudas podemos decir que si bien es cierto que nosotros realizamos tareas de alto riesgo, también es cierto que el trabajador tiene la facultad, el deber y la obligación de parar la maniobra si hay una condición de alto riesgo –expresó Lludgar, en diálogo con Actualidad 2.0-. No está obligado a seguir”.

Accidente fatal: Petroleros se reunieron con operadoras para acordar una revisión de las normas de seguridad en bases y yacimientos

Al hacer referencia al accidente que costó la vida al operario Rodrigo Fonseca, el domingo 2 de julio, describió: “fue muy particular el accidente que tuvimos en la base y nosotros hicimos un ‘mea culpa’, pero la realidad es que se nos fue una vida y con esto no la reponemos. Más allá de que nos hacemos cargo de la situación, como también el Ministerio y la Secretaría de Trabajo, aquí hubo una falla, que a veces tiene que ver con los costos operativos pero hay una realidad: nadie nos obliga a trabajar en condiciones no seguras”.

Sobre el tema, insistió en que “los trabajadores debemos tomar conciencia que lo más importante es la salud el trabajador o trabajadora y no se necesita una resolución en la mano, lo más preciado es eso. En el campo, la seguridad no se negocia y nadie te puede obligar a hacer una tarea que no corresponde”.

La fiscalía busca determinar si hubo impericia o negligencia en la maniobra que costó la vida a un trabajador petrolero

Según refirió el dirigente, a partir de los comentarios escuchados por compañeros de trabajo de la víctima, “no se puede creer lo que pasó, pero debemos esperar el informe oficial. Las tareas pueden realizarse tanto en el campo como en la base, pero las condiciones de seguridad deben respetarse. Lo que quiero decir es que hubo una persona que por alguna razón se acercó al lugar de trabajo, donde no tenía los elementos de seguridad y no estaba preparado para esa tarea, porque era ajeno a la maniobra. Hay una serie de hechos que se tienen que investigar todavía, por lo que vamos a esperar el informe final”.

Nuevo récord paritario: Petroleros acordaron un aumento salarial del 107,5%

“LA EMPRESA YA HABÍA SIDO DENUNCIADA”

Lludgar recordó además que la empresa en la que se produjo el accidente ya tenía antecedentes por incumplimientos, según refirió.

“Había sido denunciada por incumplimientos en los años 2020 y 2021, por incumplimientos al convenio colectivo de trabajo y ahora sale a la luz –aseguró-. También es cierto que no tenía personal adecuado, ni debidamente entrenado. Tampoco tenía personal de supervisión para inspeccionar la tarea. Hay fallas gravísimas, pero en este momento hay que tener calma, porque hay una investigación en marcha y no voy a ser yo quien la entorpezca”.

Consultado sobre las decisiones adoptadas en la reunión por el tema de seguridad, Lludgar insistió en que “nadie nos obliga a reducir costos ni a poner en riesgo nuestra seguridad. En un equipo de perforación, cada vez que se va a realizar una maniobra se hace antes una reunión, entre los trabajadores y el supervisor, quien determina el trabajo a realizar. Y si por alguna circunstancia hay un cambio o surge algún imprevisto, nuevamente se tienen que reunir y todos tienen que firmar un papel, en el cual se deja constancia del cambio, por lo tanto todos quedan notificados. Esto no lo puede cambiar nadie, porque se hace responsable si después pasa algo. Así es como se trabaja en el campo, aunque puede haber algún hecho aislado como el que sucedió”.