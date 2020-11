COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Durante una entrevista exclusiva con Actualidad 2.0, el funcionario nacional fue consultado sobre qué propuestas impulsará para incrementar la producción y perforación en la cuenca San Jorge, tras la crisis desatada por la pandemia.

“Con el plan gas vamos a tener una actividad más importante y en cuanto a petróleo yo creo que hay una ventana de posibilidades. Es cierto que afrontamos dos temas externos: uno por la paralización del mundo ante la pandemia y otro, por la caída del precio internacional. El precio internacional se ha empezado a recuperar si lo analizamos en relación a lo que fue febrero marzo y la actividad de a poco en el mundo se va recuperando", dijo.

En ese marco, añadió: “Ojalá lleguemos a niveles normales lo antes posible, pero el esquema del horizonte que vemos a futuro con un precio medianamente recuperado y retenciones a la baja, como la que tiene hoy la Argentina, me parece que va a abrir una gran posibilidad para el petróleo y además desde la Secretaría de Energía tenemos que ir tomando decisiones, siempre con una visión sistémica integral, no sólo sectorial; hay que ver todo el sistema y en función de eso, tomar las mejores decisiones para lograr una sinergia donde todos se vean favorecidos: las productoras, las pymes, los trabajadores, los gobiernos provinciales y en definitiva el impacto en la macro economía, que es lo que también debemos analizar”.



Para el titular de Energía, “sido un acierto del presidente Fernández hacer que la Secretaria dependa de Economía, porque nos permite una mayor agilidad a la hora de tomar decisiones, pero aun teniendo esa visión sistémica, los objetivos a largo plazo tienen que estar dialogados y analizados por todos los actores. Es una industria con un impacto importante no sólo en las regiones, sino en el país, pero vemos que hay un horizonte en gas y en petróleo, un horizonte positivo”.



Desarrollo equilibrado entre cuencas

Martínez también expresó su visión de que la actividad hidrocarburífera del país no debe centrarse solamente en Vaca Muerta, sino proponder a políticas que favorezcan la actividad en todas las cuencas productivas del país:



“Nosotros tenemos que entender que hay que tratar de aumentar la producción y no es un esquema o el otro, no hay que entrar en una contradicción entre no convencionales y convencionales. Cada región tiene su potencialidad y hay que tratar de generar las herramientas para aumentar la producción en todas las cuencas, y lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a ir tomando decisiones para impulsar más actividad en cada una de las cuencas del país -prometió-. Sería un error volver a un esquema donde se ponían, como decían en mi pueblo, todos los huevos en una sola canasta y se apostaba por una sola región, o apostar sólo por el no convencional, en desmedro del convencional. No son incompatibles, no son contradictorios, podemos desarrollar todo y esa va a ser la tarea de la Secretaría”.

Barril criollo: “siempre está en agenda”

Ante la pregunta de si se evalúa restablecer el sistema de barril criollo, por si los precios del petróleo volvieran a caer por el rebrote de la pandemia en Europa, respondió: “Nosotros siempre tenemos en agenda ese sistema. De hecho hoy no está vigente el precio de referencia, pero sí la baja de retenciones, lo cual ha sido una gran oportunidad para las productoras. La Argentina funciona así, cuando el precio internacional va muy abajo el país tiene un precio interno que trata de mantener la actividad, como también es cierto que si va muy arriba, tampoco se traslada todo automáticamente a precio de combustibles en surtidor. Digamos que así viene funcionando históricamente y no tener en cuenta este proceso, sería tomar decisiones alejadas de la realidad argentina. Nosotros tenemos que tratar de que este esquema esté socializado y que los inversores tengan en cuenta cómo es el funcionamiento, pero mientras tengamos un precio racional, un precio que mantenga un margen razonable, que permita ver actividad, creo que en los próximos meses vamos a poder funcionar con tranquilidad. Por supuesto que si el precio si cae nuevamente, iremos en búsqueda de un esquema de sostén, y si en algún momento se recupera muy por encima de los valores, pensando en un largo plazo, veremos cuánto eso impacta también el surtidor”.