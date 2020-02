COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, dijo este lunes que espera que YPF revierta la baja de dos equipos perforadores que pararon en los últimos tres meses, tras valorar la reunión mantenida en Buenos Aires con autoridades de la empresa. En otro orden, confió en que Nación active los proyectos de pluviales para la ciudad, al menos en el tramo que va desde Roca y La Nación hacia el mar, lo que permitiría soportar lluvias de hasta 80 milímetros. “La obra pública municipal nunca se ha detenido”, enfatizó, al tiempo que anunció los diques de contención que serán complementarios al proyecto de reservorios para contener lluvias en la zona oeste.

Al ser consultado sobre su relación con el gobernador Mariano Arcioni, en el marco de la crisis que atraviesa la provincia, expresó: “Mantengo una relación buena con el gobernador desde el punto de vista de haber asumido mi rol como intendente hace 60 días, tratando de ver de qué manera podemos aportar un granito de arena en lo que uno puede hacer como intendente, para que la provincia esté un poco más tranquila. Hay que exigir hacerse cargo de los errores cometidos, pero el momento nos obliga a mirar para adelante y buscar soluciones porque mucha gente lo está pasando mal y no hay margen para especulaciones políticas”.



En diálogo con Actualidad 2.0, por radio Del Mar, indicó que el municipio ha colaborado fuertemente con escuelas de la ciudad, a partir de la crisis que atraviesa la provincia: “El año pasado se destinaron 60 millones de pesos del FAEM, que son recursos de todos los comodorenses, para asistir a escuelas. Cada vez que aumenta la recaudación municipal, por el gran trabajo que hace la Secretaría de Recaudación, se incrementan estos recursos que van a las cooperadoras de escuelas y sus distintas problemáticas, como también a las bibliotecas populares. Hicimos aportes como en la Escuela número 1, con la reconstrucción de vereda completa. Lo mismo con cercos perimetrales y muchísimas reparaciones internas, que hacen al funcionamiento diario de las escuelas y lo seguiremos haciendo, porque apostamos fuertemente a la educación , como lo sostiene el mensaje del presidente Alberto Fernández”.

Gestiones por pluviales, acueducto y doble trocha

En torno al amplio listado de obras de infraestructura que dependen de la nación y que quedaron postergadas en los últimos años, Luque confió en que algunas de éstas podrán reactivarse en base a la “muy buena relación que tenemos con el gobierno nacional actual, porque este gobierno escucha mucho más a nuestra ciudad, cuando antes teníamos funcionarios nacionales que sólo venían a la ciudad para poner palos en la rueda. Hoy trabajamos con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y su secretario de Infraestructura, con quien se reunirá nuevamente Maximiliano López (secretario de Obras del municipio) para avanzar en algunos proyectos que habían quedado truncos. La obra de los pluviales de zona sur es un tema prioritario de mi gestión y vamos a reclamar todo lo posible a Provincia y Nación para que se haga; lo mismo con el tema acueducto, en el que estamos avanzando con el presidente del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento) para resolver algunos temas puntuales que nos permitan retomar esta obra que abarca a cuatro ciudades. Y también se está avanzando en los trabajos administrativos previos para que se reinicie la doble trocha Caleta Olivia-Comodoro, que es un tema que estoy planteando como algo central para la actividad productiva de nuestra región”.

Respecto de si habrá algún avance o apertura de licitación nacional por las obras pluviales vinculadas a la catástrofe climática, de la que se cumplirán tres años el próximo 29 de marzo, expresó que “hay un enorme compromiso del gobierno nacional en cuanto a la posibilidad de avanzar en la primera etapa, que es lo que llamamos ‘aguas abajo’, que en zona sur va desde avenidas Roca y La Nación hacia el mar. Ese proyecto sería muy importante, porque nos permite soportar una lluvia de hasta 80 milímetros. Paralelamente, estamos haciendo obras municipales ‘aguas arriba’, para que no nos pase lo de la última lluvia, que con 20 milímetros bajó mucha tierra desde la zona oeste de la ciudad. Por eso estamos con diques de contención, que son complementarios a la obra definitiva, que en este caso son los reservorios”.

En ese marco planteó que más allá de la crisis de carácter nacional y provincial, la obra pública del municipio “nunca se detuvo y estamos haciendo pavimento, servicios públicos y obras como lo que presentamos hoy, con redes de gas prácticamente para todo el barrio Stella Maris, con 19 manzanas involucradas y más de 1.500 personas”.

Reclamo a YPF

Luque también se refirió a los reclamos hacia YPF, luego de la visita del presidente Guillermo Nielsen a Comodoro Rivadavia y un encuentro posterior en el que el propio intendente visitó a directivos de la compañía en Buenos Aires: “En los últimos tres meses, YPF bajó un 50 por ciento la perforación en nuestra región, por la baja de dos equipos y todos sabemos lo que eso significa en puestos de trabajo. A las reuniones en Buenos Aires concurrí acompañado por gente que representa al sector de las pymes regionales, que es a las que pretendo defender y hemos planteado la situación. En YPF tuvimos buena receptividad de las autoridades con las que me reuní y también es cierto que el gobierno anterior dejó a la empresa en una situación muy complicado. Yo comprendo esa situación, pero seguiremos con el reclamo. Uno entra al edificio de YPF en Buenos Aires y no hay ni un cuadro de Enrique Mosconi, el creador de nuestra empresa de bandera, lo que refleja el compromiso casi nulo con nuestra región, que es la que ha potenciado a la empresa. Hubo buen diálogo, pero los dos equipos que bajaron no han regresado y es un tema que tendremos que seguir trabajando con los gremios del sector, tanto petroleros como camioneros y Uocra, para defender los intereses de nuestra cuenca”.