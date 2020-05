“Hay plata para indemnizar a la gente, pero no para pagar salarios”, cuestionó Avila. Foto: Ilustrativa

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En la mañana de este lunes 4 de mayo se iniciaron intensas rondas de discusión y consultas entre empresas de servicios petroleros y el sindicato de la actividad, ante la dificultad planteada por algunas de las compañías más grandes del sector para poder cumplir el pago de haberes, lo que significa un problema también para las pymes subcontratadas. Tanto San Antonio como Halliburton confirmaron inconvenientes para el pago de salarios, que será desdoblado, mientras que otras firmas ofrecen programas de retiros voluntarios.

“Es un muy mal mensaje que haya plata para el pago de retiros y de indemnizaciones pero no tengan para pagar los salarios”, cuestionó Jorge Avila, consultado por ADNSUR sobre la situación que decantó en las últimas horas.

“Hay un montón de empresas que no tienen planta para pagar salarios y el acuerdo que se firmó, pero sí pueden pagar indemnizaciones –señaló el titular de Petroleros privados de Chubut-; nosotros vamos a hacer respetar el acuerdo, podemos entender que se pague en dos partes, como San Antonio que ya lo hizo el mes pasado, pero no vamos a aceptar que se haga una costumbre o que cada empresa haga lo que quiera. Para eso firmamos un acuerdo y discutimos durante 3 semanas, que fueron durísimas, pero se firmó para que la gente pueda cobrar sus salarios y no quedar a la deriva”.

La cámara de operaciones especiales (CEOPE) ocupa en forma directa a 600 operarios en Comodoro Rivadavia, pero a su vez estas grandes compañías internacionales subcontratan a otras firmas de la región, en lo que se suman otros 900 trabajadores, según detalló Avila. “Sabíamos que iban a existir estos problemas, pero confiamos en encontrar una solución. Por algo ellos fueron los últimos en firmar, pero ahora se tiene que respetar el acuerdo”, insistió.

A través de dichos instrumentos, las compañías y sindicatos petroleros de Chubut y Neuquén, entre otros, acordaron la suspensión de personal hasta el 31 de mayo, a cambio de asignaciones que equivalen a un porcentaje de entre el 60 y 70 por ciento del salario habitual, según los casos.

Problemas de contratistas de YPF

“No creo que ninguna contratistas de YPF pueda pagar el salario el cuarto día hábil del mes”, advirtió Avila, al referir que muchos de los inconvenientes hoy se concentran con la principal petrolera del país. “Tenemos un buen diálogo con la empresa y estamos tratando de encontrar una salida para que lleguen con el salario de nuestra gente”, añadió.

En ese marco, aclaró que el acuerdo firmado por el sindicato se hizo con las dos principales cámaras principales del sector (CEPH, que representa a operadoras; y CEOPE, de operaciones especiales), por lo que enfatizó que “son ellos los que tienen que arbitrar los métodos para que las pymes de la región puedan pagar en tiempo y en forma. Son responsables solidarios del pago de salarios, así que lo aportarán y después lo descontarán, no sé cómo harán, pero nosotros vamos a buscar que la gente cobre. No vamos a aceptar lo contrario. Estamos negociando y hoy arrancamos una mañana muy dura, se están buscando préstamos y muchos deambulan para buscar una ayuda, pero si tuviera que dar un panorama, en Chubut las pymes más complicadas son las que trabajan con YPF”.