Durante su paso por Comodoro Rivadavia y el norte de Santa Cruz, el CEO de YPF, Pablo Iuliano, fue consultado por el reclamo planteado desde el sindicato Petrolero Chubut, respecto de la migración de empresas de servicios especiales desde la cuenca del golfo San Jorge hacia Neuquén. Por ese problema, el gremio conducido ha pedido una reunión con todas las operadoras, para el próximo 18 de enero, tal como reflejó ADNSUR esta semana.

“Es un tema que vemos con preocupación –reconoció Iuliano-, porque a nosotros nos cuesta conseguir algunas compañías de servicios especiales en la cuenca del golfo San Jorge. Trabajamos para poder contar con esos servicios y creo que esto merece una discusión de la industria, para entender los motivos. Va a ser muy difícil que podamos encontrar soluciones a los problemas si no conocemos los porqué, o cuál es la razón por la que las compañías de servicios no quieren trabajar acá y se van a otro lado”.

Jorge Avila había dicho días atrás, en diálogo con esta agencia, que la tendencia a este tipo de migraciones es creciente, al mencionar la situación de la empresa Calfrac que, al igual que Weatherford meses atrás, comunicó que dejaría de trabajar en las áreas de Chubut y Santa Cruz.

Cuando se le trasladó a Iualiano parte de los dichos del dirigente gremial, quien apuntó entre las razones para el éxodo las mayores tarifas que se ofrecen en Neuquén y plazos de contrato más largos y previsibles que en esta región, el ejecutivo de YPF respondió: “No sé a qué contratos se refiere (Avila), la mayoría de nuestros contratos con compañías grandes son a nivel global, con lo cual las tarifas son casi iguales. Puede haber alguna cuestión de zona o distancia, pero en ese plano puedo asegurar que San Jorge tiene más beneficios que otras regiones. Y en los plazos no hay diferencias, no tenemos contratos más extensos en una zona respecto a otra”.

Para Iuliano, “hay condiciones de competitividad que debemos sentarnos en una mesa y dar una discusión franca con las compañías de servicio, para saber por qué sucede esto. Hay que trabajar para ver las causas por las que se van. Seguramente es porque deben ganar más dinero en otro lado y es lo que haría cualquier persona que tuviese una empresa”.

“El costo de la mano de obra no lo podemos discutir”

Ante ese razonamiento, se le planteó a Iuliano si la mayor “competitividad” de Neuquén puede atribuirse a que la mano de obra en aquella región es más barata, lo que negó categóricamente: “No es así –respondió-. Me parece que es un error poner sobre la mesa como única variable el costo de mano de obra. El tema es cuánto hacemos con cada dólar que las compañías invierten, o cuánto podemos hacer. Si tengo un ‘lugar B’ donde una persona gana el doble que en el ‘lugar A’, pero hace el doble también de trabajo en el ‘lugar B’, la verdad que el costo sigue siendo el mismo. Hay que sacar la discusión de ese eje, porque si el problema es el costo de la mano de obra no lo vamos a poder resolver, porque no podemos bajar el sueldo a la gente”.

En otro momento de la conferencia, el ejecutivo habló de que los proyectos de San Jorge deben tener mayor productividad, para lo que “se debe bajar el ‘break even’ (umbral de rentabilidad, es decir el piso de costos a partir del cual empieza la ganancia empresaria) de nuestros proyectos. Esto implica ser más eficientes, es lograr más petróleo por cada pozo y cada dólar invertido. De lo contrario, no hay proyecto posible. Este año vamos a aumentar un 5% la producción, pero el futuro está condicionado a que podamos ser eficientes, esto es en San Jorge y en cualquier lado del mundo donde haya petróleo”.