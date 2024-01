“YPF confirmó que son dos las áreas” de las que se va a desprender en Chubut

El secretario general de Petroleros Chubut, Jorge Ávila, dio detalles del encuentro mantenido con el presidente de YPF y con responsables de todas las operadoras que trabajan en la cuenca San Jorge, quienes no dieron precisiones sobre la inversión a realizar este año, ya que hay incertidumbre sobre la importación de polímeros y la liberación del precio del barril de crudo en el mercado interno.

Un primer encuentro se realizó por la mañana, con representantes de todas las operadoras, para conocer el plan de inversiones para 2024, algo que todavía no está definido ante la falta de precisiones sobre las medidas del gobierno nacional en cuanto a la importación de polímeros y la eliminación del barril criollo.

“Nadie sabe todavía la inversión para este año, porque no se terminó de resolver el tema polímeros y el barril criollo -detalló Jorge Ávila-, por eso quedamos para una nueva reunión entre el 27 y el 30 de enero. Todavía no se sabe si cae el barril criollo ni tampoco cuál va a ser la ayuda que va a dar el Estado nacional con los aranceles de importación de los polímeros, son los dos temas que están en discusión”.

Posteriormente, sobre las 14 horas se produjo el encuentro con Horacio Marín, presidente de YPF. Tal como había anticipado ADNSUR, del cónclave participaron también el gobernador Ignacio Torres y su ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce: “Marín dijo que hay dos áreas que a YPF ya no le conviene explotar, no dijo cuáles son, pero sí confirmó que son dos las que va a privatizar -afirmó Ávila-. La reversión de esas dos áreas tira también varios contratos para abajo, entonces ahora tenemos que buscar cómo se va a defender el empleo, porque esto involucra entre 250 y 300 trabajadores”.

Otro tema que se discutió se vincula con la distribución de tolvas que se utilizan para agregar los polímeros. “Antes llegaban en los camiones, el personal la descargaba y se repartía en todos los puestos donde se agregaba, pero ahora no se necesitan trabajadores, prácticamente. Por lo tanto, necesitamos que el que venga en reemplazo de YPF reubique a la gente, porque si no vamos a tener cada vez más sobrante de trabajadores. YPF no puede decir que le sobran 50 ó 100 empleados”.

Para Ávila, con el dólar a 800 pesos y el libre mercado aplicado a los combustibles, genera hoy una elevada rentabilidad para todas las operadoras petroleras, “se auto abastecen y tienen enormes ganancias, pero tienen que ayudar a cubrir los puestos de trabajo”, exigió.

NUEVA REUNION A FINES DE ENERO

En ese contexto, las partes acordaron reunirse nuevamente sobre fines de este mes, para definir si YPF avanzará con la devolución de áreas y cuál será el mecanismo, si será a través de una reversión a manos de la provincia o si será un traspaso entre privados.

“Mi opinión personal es que varias pymes se junten y puedan armar una operadora para quedarse con estas áreas, porque la mano de obra ya la tienen, pero hay que mirar cuáles tendrían la capacidad para operar, porque no tendrían los equipos de perforación”, refirió el dirigente, quien insistió en que se deberá garantizar la estabilidad laboral de los operarios que hoy se desempeñan en las áreas.

“Toda esa gente firmó un contrato de 3 años más 2 de prórroga, hoy YPF no puede desconocer esos contratos, para el caso de que realmente avance en la privatización de esas áreas. Por ahora hay que tener paciencia para saber si van a hacer esto o no”, enfatizó.

“Son todos supuestos casos que pueden llegar a pasar, pero todavía no hay confirmación”, insistió.