Juntos por el Cambio conquistó distritos que, hasta el momento, eran peronistas. Las elecciones en San Luis, San Juan y Chubut fueron festejadas más por lo simbólico que por la cantidad de votos que representan en el padrón a nivel nacional.

Suman el 4,15% para cargos como presidente y vicepresidente pero generan una sensación de transformación que a la oposición le sirve. En septiembre, hay tres jornadas electorales que también entusiasman. Confían en seguir arrebatando bastiones peronistas como Chaco y Santa Fe. Se descuenta la preferencia electoral en Mendoza.

En el distrito de Jorge Capitanich, actual gobernador de Chaco, hubo 6 puntos de diferencia a favor de la oposición en las PASO. No se lo esperaban. No calcularon el impacto y la conmoción que causa el asesinato de Cecilia Strzyzowski y la cercanía de los acusados con el poder provincial. Sin embargo, confían que para el 17 de septiembre (las generales chaqueñas) pueden revertir la situación. Por ese motivo, el presidente Alberto Fernandez estuvo en la provincia del noreste del país, se reunió con la mamá de Cecilia y, se espera, que incluso haya una reunión con el gobernador.

El ojo nacional, sobre Chubut

Dar vuelta la elección de Mendoza o Santa Fe, resulta más complicada.

Hay preocupación en el peronismo del interior del país. Se fue perdiendo poder territorial y eso desvela más que las PASO del próximo domingo donde descuentan que Sergio Massa ganará la interna con Juan Grabois.

Quienes ya se aseguraron cargos provinciales, dan gestos políticos con Unión por la Patria, pero tampoco salen desesperados a buscar el voto sufragio. Ya no tienen nada que perder. Los que quieren entusiasmar ese letargo son quienes capitanean el comité de campaña que impulsa la fórmula Massa-Rossi. Se pide “casa por casa, voto por voto” e, incluso, en las últimas horas, se intensificó esa campaña pidiendo que el 13 de agosto, los electores, vayan a votar. Buscan mayor asistencia a las urnas. Algo que, a la sociedad, no le entusiasma.

El rally de Massa buscando votos

Hay razones para estar preocupados por el ausentismo. No beneficia al oficialismo nacional obtener poca cantidad de votos. La alarma se prendió en estos últimos días ya que, los encuestadores, están observando que mas de la mitad de los consultados no quieren contestar y que muchos no tienen ganas de ir a votar. Es parte de la lejanía de la política con la realidad de la sociedad. Ese dilema se conocerá el 13 de agosto por la noche.

A pesar de las victorias territoriales a lo largo del país, Juntos por el Cambio tiene un desafío interno a nivel nacional. Varios referentes comentan sobre la preocupación que genera el día después a las PASO. ¿Cómo rearmarse cuando se decida quien va a ser el ganador/a de la interna?

Durante toda la campaña, los equipos de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta se denostaron mutuamente. Algunos lo hicieron mas visibles que otros, pero fue mutuo. “Al principio intentarán mostrarse unidos pero cualquier cosa va a poder explotar todo por el aire” fue el comentario ante la consulta.

Esta semana, incluso quienes se creían neutrales, tomaron posición. El foco de atención de la toma de partido fue más para María Eugenia Vidal que para Facundo Manes. Ambos decidieron apoyar a Horacio Rodríguez Larreta cuando se creía que lo mejor, para la coalición, era encolumnarse detrás del ganador del 13 de agosto.

Ahora la incógnita es Mauricio Macri. ¿Tomará la decisión de hacer público el apoyo a alguno de los candidatos? O, mejor dicho, ¿dirá que quiere votar por Patricia? Hasta el momento, el ex presidente y fundador del PRO, pretendía tener cierta neutralidad en la interna, aunque trabajaba desde las sombras para ensalzar la figura de Bullrich.

Sus allegados argumentaban a menudo que había que “compensar el aparato y la inversión de Horacio para que Patricia tenga posibilidades”. La realidad es que el vínculo entre Macri y Larreta esta erosionado desde hace bastante.

La posición de neutralidad puede cambiar. Macri dará una entrevista en televisión y se evalúa si rompe el hielo y transparenta su voto. ¿Se animará?