RIP a las propuestas electorales

Hace 10 días, la reunión entre Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, entre otros, terminó con una foto que varios “celebraron” en las redes sociales.

Las comillas no son una equivocación sino una ironía. La tertulia y el armado de esa foto sigue siendo objeto de charlar en conversaciones políticas.

“No hubo nada agradable en la escena real. Entre Mauricio y Horacio esta todo roto”, aseguró una fuente muy importante del espacio.

La disputa entre quienes supieron integrar una exitosa fórmula electoral para la Ciudad de Buenos Aires, esta enfocada, en esta instancia, al poder porteño. Macri no quiere dar chances a que Martín Lousteau pueda hacer una buena elección y quedarse con el bastión del PRO.

Horacio le abrió la puerta al radical y no piensa dar marcha atrás. Por otro lado, apoya a Fernán Quirós (con mediciones a favor) y en contra de Jorge Macri, el bendecido por el ex presidente.

La tensión se profundiza porque Mauricio siempre revalorizó las decisiones en equipo y el actual jefe de gobierno porteño viene sembrando su propio proyecto de manera independiente. En mi charla de café con para obtener información, la frase “está todo roto” se repitió varias veces.

Parte de la rivalidad del PRO, (y de Juntos por el Cambio), se manifiesta por la incapacidad de Mauricio Macri para poder ser el reordenador del espacio. Poder moderar los intereses propios y cuidar el del conjunto.

El intento se hizo. Macri juntó a todos en el quincho de una casa de uno de sus mas allegados (que no figuró en la pic), se mencionaron algunas cosas, se dibujaron algunas sonrisas, y no más.

Además, por más imagen de unidad que haya, la interna entre Larreta y Bullrich será encarnizada. Ya lo es, aunque se quieran mostrar diplomáticos en la contienda.

¿Por qué entonces esa “foto familiar” que todavía da que hablar? Los une el espanto: Javier Milei. No el economista, no el personaje, no sus ideas. Los espanta la tracción de votos que ven reflejados en las encuestas.

Mientras los amarillos hacen fuerza para hacerle honor al nombre de la coalición y estar “Juntos”, en la vereda de enfrente tampoco reina la paz. Tal como mencionamos en este mismo espacio hace varios domingos, la mesa política esta desinflada. A eso, se le suma que no entusiasma ninguno de los candidatos lanzados, y esta semana, avivaron el rumor de una posible candidatura de Cristina Kirchner.

Las encuestas están provocando un sismo interno en el FDT. Algunas de ellas, ubican a la coalición en tercer lugar. Espanto total. La jugada de polarizar discursivamente con La Libertad Avanza, tuvo un efecto rebote a favor del político que se muestra como un rockstar.

El Frente de Todos esta acostumbrado a tener a las figuras políticas con mayor visibilidad. No entienden cómo un outsider les quitó ese podio. Juntos por el Cambio esta acostumbrado a pelear con el kirchnerismo. No con Milei. Están descolocados. En medio de estas cuestiones, ¿cómo pensar en las propuestas?

Le propuse al analista político Carlos De Angelis un contrapunto al respecto. Su teoría me pareció interesante.“La Argentina esta buscando un salvador/a. Alguien que venga y resuelva todos los problemas. No importa mucho cómo lo haga o si tiene un plan o programa. Tampoco importan si tiene un equipo” asegura.

Su respuesta me cambió la perspectiva. O sea que no necesitamos saber qué va a ocurrir ni cómo, sino que alguien resuelva con sus poderes mágicos el caos.

Dentro del caos, lo que aparece como primordial, es la economía. En este punto, quien sí instaló un tema de debate es el propio Javier Milei. Habló de la dolarización y, últimamente, es de lo que todos opinan. La mayoría de los portales de noticias tienen alguna nota o testimonio al respecto.

¿Es la dolarización la solución? Siguiendo la teoría de De Angelis, no importan el qué y el cómo sino el quién. “Cristina aparece como la salvadora de su espacio. Resolvería los problemas, aseguraría cierto statu quo y pondría fin a la economía bimonetaria de la que hacen referencia”. La gran intriga es, entonces, esperar a conocer si la actual vicepresidenta se presenta en la boleta electoral.

¿Hay mitos salvadores en el ring amarillo? “Lo vemos a Rodríguez Larreta que va variando. Dice que el cepo debe seguir, después que va a cerrar las puertas del Banco Central. Es difícil entender, si tiene un programa y, eso, genera dudas hasta en sus propios votantes” puntualiza el analista.

Larreta, guiado por los focus group que consulta de manera constante, endurece de a poco su postura sin dejar de intentar seducir al votante del medio. El costo es que muchos lo tildan de “tibio” por esa cuestión.

Su rival, Patricia Bullrich, sin embargo, no duda para plantarse de manera implacable. Pero, al opinar de economía, repite frases que reflejan sus pocos conocimientos en el área. “Estamos hablando de la necesidad de un ajuste en el Estado y no vemos con claridad cuales serían las herramientas. Bullrich también esta desdibujada. No quiere mostrar su plan económico ni quien lo llevaría adelante”. Escucho a De Angelis y me pregunto si alguno de los mencionados tiene realmente un plan económico.

¿Y Javier Milei? ¿Es el salvador que se espera? “Allí se depositan las expectativas económicas” según De Angelis. “Quienes lo van a votar creen que el podría cargarse a todo lo que ha estado mal durante todos estos años. Es una promesa fuerte, pero es una idea muy general” sigue.

Resignada ante una campaña sin propuestas, sin ideas y sin soluciones concretas, me rehúso a la idea de vagas ilusiones. Tal como mencioné en otras de las columnas dominicales, esta es la elección más incierta que he observado.

En el mundo de la fantasía, la realidad no deja de existir. La inflación, la pobreza, la falta de educación, la inseguridad, la debacle cultural son condiciones con las que convivimos. No son un mito. ¿De verdad necesitamos alguien mesiánico que nos salve? Mientras buscamos la respuesta, queda dar el pésame a la necesidad de una campaña con propuestas.