Cálido y frío. Hay dos factores por los cuales el votante se inclina por un candidato o el otro: la emoción y la razón. Un aspecto subjetivo y cálido, el otro objetivo y frío. Dejemos la razón de lado, al menos por un momento.

La emocionalidad en un votante lleva a enceguecer la razón. Apelar al aspecto mas humano y de identificación siempre fueron pilares para candidatos en campaña. Por eso tanto análisis del carisma. Impera la necesidad de provocar calidez, cercanía o sentimiento de cuidado.

En un ambiente de polarización acentuada, los candidatos están obligados a cautivar pasiones. Quienes vienen protagonizando este escenario tan fundamentalista lo saben. Cristina Kirchner, en su última aparición pública, aseguró ante sus seguidores: “No importa el lugar que ocupe, nunca los voy a abandonar”. Hace una semana, Mauricio Macri, utilizó la misma artimaña. “Sepan que estuve, estoy y estaré siempre para ustedes. Esta relación de cariño y respeto que nos une es para toda la vida” y repitió 3 veces “los quiero”.

La sociedad argentina siempre intentó tener figuras paternalistas en el poder. Desde Peron y Evita hasta Nestor y Cristina pasando por Alfonsín, el padre de la democracia.

Mientras Mauricio Macri centraliza sus movimientos políticos en la pelea por conservar la Ciudad de Buenos Aires en manos de su primo Jorge, deja de lado la feroz interna de los precandidatos a presidente de su espacio. Patricia Bullrich y Horacio Rodriguez Larreta se comparan en cada distrito del país mientras vuelan las encuestas para ver si miden mas, o menos que su contrincante.

En la vereda opuesta, el kirchnerismo aflojó la intensidad del operativo clamor y esperan definiciones de Alberto Fernandez. ¿Seguirá el presidente sosteniendo la posibilidad de presentarse a la reelección? ¿Querrá Cristina Kirchner competir sin su mayor rival en la contienda?

Esta claro que los referentes máximos de cada una de estas coaliciones prometen amor y cuidado a sus seguidores pero no tienen amor y cuidado interno. Se pelean todos contra todos y no se ponen de acuerdo. Aun así, necesitan prometer familiaridad. “El voto es emoción pura. Si no movilizas algún sentimiento, no hay nada que te lleva a la acción”, asegura la analista política Shila Vilker.

¿Dónde metemos a Javier Milei en todo este esquema de familiaridad? En la rebeldía. En apostar a nuevas corrientes. Algo que esta sucediendo en todo el mundo: el cuestionamiento al orden implantado y enquistado.

Javier Milei se presenta como un rockstar, grita como un adolescente y propone ideas que se salen de la tradicional burocracia de la política. ¿Cuán fuerte puede ser la corriente libertaria que, por ahora, aparece como una tercera fuerza? Milei representa la ira interna de muchos sectores medio y bajos relegados a la invisibilidad. El sentimiento de encontrar en alguien lo que sienten por dentro. Milei saca a la luz el enojo y la decepción con “la casta”. Esa intensidad resulta peligrosa. Sentimientos que, no siempre, miden consecuencias. Pero Milei no se desinfla en la carrera electoral y, tanto JXC como el FDT, le temen.

Volvamos al punto racional en la elección de un candidato. “El principio movilizador es la emoción. Pero después aparece el filtro de la razón que busca argumentaciones en base a lo emocional”, explica Vilker a ADNSur.

Mientras algunos buscan “ser paternales”, otros van por una “revolución” de derecha.

¿Quién representa al verdadero desencantado que no esta convencido con ninguna de estas opciones? Quedan afuera. Y no logran ni sentir, ni pensar. Resuelven a último momento. Pero, ¿hay comportamientos distintos entre las PASO y las generales? Vilker nos explica: “En las Primarias rigen las emociones positivas, cada uno dice lo que le parece. Después, en las votaciones generales, aparece el voto estatégico que se basa en un sentimiento negativo”.

Me cuestiono si somos conscientes de la elección emocional, de la búsqueda de argumentos para sostener ese sentimiento con la razón. ¿Cómo podemos graduar esas variables para elegir al mejor? O, al menos, al menos malo.