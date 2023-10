Los números de los indecisos y la sensación de correr contra el tiempo

Sergio Massa no descansa, anuncia medidas y exige su voz sin importar la imagen de agotamiento que da. Javier Milei exacerba sus apariciones en actos y parece que el cansancio lo pasa de rosca provocando todo tipo de especulaciones en las redes sociales. Patricia Bullrich corre de atrás pidiendo que, cada uno de los que integran su espacio, la nombre en cuanta oportunidad tenga. Capítulo aparte, las personas que defienden a Juntos Por el Cambio en las redes sociales que dieron a entender que Javier Milei estaba fuera de escena por cuestiones psíquicas.

¿Qué les pasa a los candidatos de los tercios electorales? ¿Será que la incertidumbre electoral los desespera?

Los números de la encuesta realizada por la Universidad de San Andrés, ayudan a entender el porqué de la fatiga electoral de los últimos días. El secreto está en que el debate presidencial tiene más peso del que se creía en un inicio, teniendo en cuenta la apatía de la sociedad con la política.

“¿Qué fuente de información tiene más peso en la toma de decisiones?”, consultaron. Las entrevistas y los debates políticos concentran el 84% de las respuestas. ¿Será por eso que Patricia Bullrich da entrevistas sin prepararse mucho en contenido? ¿Será por eso que Sergio Massa contesta fatigado y sin fuerza? ¿Será por eso que Milei dejó de dar entrevistas? A esta altura del partido, los candidatos dan manotazos de ahogado.

Si bien en la mayoría de las encuestas, Milei aparece como el candidato que mas votos logre, por ahora todas indican un escenario de ballotage con Massa. En este punto hay dos informaciones a tener en cuenta.

El candidato-ministro empuja para ganar votos de donde sea y ser él quien resulte el aspirante más votado a suceder a Alberto Fernández. En cada una de las entrevistas que da al por mayor, deja traslucir que harán una mejor elección a la esperada, que puede salir con mayoría de votos cosechados y que no hay opción de no entrar en el ballotage. Guste o no guste el personaje en cuestión, no se le puede negar el nivel de fe y confianza que maneja siendo que los resultados de la gestión gubernamental no ayudan. Mejor dicho, los resultados son espantosos siendo que la pobreza superó el 40% en el primer semestre del año.

El equipo de La Libertad Avanza, por su parte, no maneja encuestas propias (por lo que dicen) y, por lo tanto, tienen en cuenta el escenario de segunda vuelta. Sin embargo, el foco está puesto en la provincia de Buenos Aires. Desde el comité de campaña aseguran que una buena elección en terreno bonaerense, les puede garantizar ganar en primera vuelta. Otros que se tienen fe.

La pregunta obligada es cuán convencida esta la sociedad de su voto. ¿Hay decisión entre los votantes?

Pues, no. La incertidumbre se expande por dos números importantes que refleja la encuesta mencionada.

El 55% de los consultados mantiene el sufragio que eligió en las PASO. El 23% no sabe si cambiará o no su voto el 22 de octubre y, como para agregarle tensión a la cuestión, el 16% piensa votar a un candidato distinto del que votó.

Hay más datos que reflejan que el efecto sorpresa está muy vigente. El 27% respondió que decide su voto en la última semana antes de la elección. O sea, quedan dos semanas de desesperación de los candidatos antes de tener tendencias más firmes. ¿Y cuantos son los que toman la decisión en el instante mismo de colocar la boleta en el sobre? La respuesta es mayor de la que se espera en general. Hay un 7% de electores que deciden en el cuarto oscuro.

Las elecciones de este año parecen una película de suspenso. No se conoce cómo puede resultar la escena siguiente. Sin embargo, esa sensación, hace que parezca eterna. Por suerte el calendario va a frenar la desesperación al llegar al 22 de octubre.