Mientras todos especulaban con definiciones electorales de Cristina Kirchner en el acto del 25 de mayo, la jefa de la militancia K, salió nuevamente a decir que no será candidata en las próximas elecciones.

Anteriormente, Mauricio Macri, se había bajado de la contienda de su espacio mientras algunos esperaban que se suba a último momento para reordenar los tironeos de la coalición opositora alrededor del país.

Ni Cristina. Ni Mauricio. ¿Y ahora qué? Después de que salieron de la carrera electoral, todos argumentaron que “no les daban lo votos”. Es verdad, nadie se baja de ninguna competencia si tiene chances de ganar. Además, el escenario cambió. Un tercer jugador los dejó sin la estrategia de la polarización. Era “él” o “ella”, ahora puede ser Milei.

La entrevista a Cristina Kirchner tuvo picos de rating y superó a Telefé y El Trece

La vicepresidenta lo resumió en una frase durante su entrevista con Pablo Duggan en C5N: “Estamos ante un momento difícil, pero creo que van a ser elecciones atípicas, de tercios. Lo importante más que el techo es el piso, porque lo importante es entrar al balotaje. El nuevo tercio es la bronca".

Milei es el fantasma de las dos coaliciones. Así lo sienten en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio. Déjenme disentir. El verdadero fantasma está adentro. Está entre los propios. Todos quieren ser la Estrella. Todos quieren ganar. Nadie quiere ceder nada. Nadie quiere negociar. Y todos buscan aplastar a su enemigo perdiendo de vista que, ese enemigo, está dentro del espacio. Matar al “compañero”.

Como en la trilogía de Suzanne Collins, 'Los Juegos del Hambre' (posteriormente llevada al cine), donde, en un mundo distópico, cada uno de los 12 distritos que lo conforman deben luchar hasta la muerte.

Cómo juega Federico Redondo, el hijo de Fernando que será el “5” de la Selección Argentina Sub 20

Cristina Kirchner se bajó de la elección y todos dicen que van a esperar a ver cómo ordena el espacio. Por lo bajo y en las sombras pasan otras cosas. Wado de Pedro y su equipo no cesan en la circulación mediática de políticos que hablen bien del ministro del interior. Suman una intensa actividad en sus redes sociales con “La Remisería de la Rosada”, su cuenta no oficial en redes sociales.

Sergio Massa también por lo bajo intenta instalarse cada vez más como la única opción que puede salvar al Frente en las elecciones. “No soy de los que se asusta ante un desafío” y “Cuando había que agarrar la papa caliente nos hicimos cargo” dijo en un acto en San Fernando. La referencia no fue inocente. Cristina Kirchner en otro pasaje de su entrevista televisiva había valorado que el ministro de Economía había agarrado “una papa caliente”.

La Garra jugará dos amistosos ante Chile en Comodoro Rivadavia

Con menos ruido pero con varios comentarios internos, está Daniel Scioli. El embajador en Brasil cruje por el estrellato de Massa, pide internas y le asegura a los propios que, si compite con enemigo, le gana. En el fuego cruzado de ver quién “mata” a quién, también se encuentran Juan Grabois (que no oculta su odio a Massa), Agustín Rossi y Victoria Tolosa Paz.

La pregunta es, ¿cómo hará Cristina para encolumnar a la tropa en una sola fórmula que tenga su bendición?

Mauricio Macri no lo logró. Cuando aseguró que no será candidato, tanto Larreta como Bullrich se esmerilaban mutuamente con más ahínco del que venían. Después llegaron las reuniones con el ex presidente, los llamados, la famosa foto de familia. Pero no sirvió. Hace diez días se vio cómo Horacio le daba un beso cariñoso a Patricia en un acto en Córdoba. No fue Macri el artífice del amor. No fue Juez, a quien apoyaban en ese acto. Fueron las encuestas. En los números se reflejaba la pérdida de caudal de votos por pelearse entre ellos.

Talleres se ilumina y sueña despierto con seguir creciendo

Todos quieren competir. Todos quieren ganar. Nadie pretende negociar estrellato, ni tampoco poder. Señoras y señores, agárrense. Empezaron los Juegos del Hambre y la primera definición es en un mes.