¿Cuál es el personaje que predomina en Sergio Massa? ¿El del ministro, o el de candidato? Hoy en día, son lo mismo. Confluyen ambas figuras al servicio de su campaña. Lo puede hacer y lo hace. ¿Tendrá eso saldo a favor en las urnas? ¿Le alcanza a Massa para sumar votos?

Esta elección presidencial es la más incierta que se recuerde. El efecto sorpresa de Milei en los resultados de las PASO fueron el golpe de gracia a esa incertidumbre que navegaba en el ambiente. Ya se ha repetido hasta el hartazgo que nadie lo esperaba. Todavía hay algunos que no lo pueden creer. Pero es. El otro efecto, casi milagroso, es que Sergio Massa sea un candidato competitivo siendo el ministro de una economía que agoniza y con la inflación mensual más alta de los últimos 20 años. En esta realidad en la que M&M parecen los únicos que se suben al ring para la segunda vuelta, el riesgo es que algo cambie de un momento a otro de aquí a octubre. “Yo veo que es peligroso el coqueteo entre Milei y Massa. Lo es para ambos porque deja a Patricia Bullrich como en la representante del otro extremo y desde ahí puede sorprender”, plantea el analista Federico Gonzalez. La hipótesis no debería descartarse. Todo puede ser.

Sin embargo, para Massa, no hay opción de no llegar al ballotage. Modificación de impuesto a las ganancias, quita del iva para los productos de la canasta básica, créditos accesibles. Toda la gama de pragmatismo y movimiento a traves de su centralidad para ponerlo al frente. ¿Funcionará?

Según las mediciones de Gonzalez, el 49% de los consultados esta a favor de la medida que eleva el piso mímino de $1.770.000 para empezar a cobrar ganancias. En contra se manifestó el 37% de las personas que respondieron.

Hay cierta ambivalencia en creer que no hay que ponerle un impuesto al trabajo y que la medida es un beneficio. No lo es. En todo caso, se le devuelve al trabajador algo que es propio y que, el Estado, se lo estaba reteniendo. “Es reivindicatoria la medida pero hay cierto porcentaje en contra porque piensan que la medida es temporaria. Que es electoralista y que, por ende, es algo positivo pero no lo convence para el voto” afirma Gonzalez.

En la insistencia de si va a tener efecto en las urnas, esta semana, un experimentado armador político brindó un dato que resulta interesante. “Venimos observando que las medidas tienen un efecto sobre el ciudadano de 40 días. No se logra extender por mas tiempo lo positivo que pueda llegar a ser” aseguró. Si este dato se repite ahora con el festival de medidas massistas, habrá que ver cuánto se cosecha.

Para la directora de Management and Fit, Mariel Fornoni, el efecto de las medidas no tiene tanto resultado. “Presentan un 57.3% de desacuerdo, aumentando el mismo entre varones y personas de nivel educativo alto. Un 70.1% manifiesta que el principal motivo del lanzamiento es electoral, mientras que un 22.9% dice que son para mejorar la situación actual.”, asegura.

¿Y el impacto concreto sobre el voto? Según esa encuesta, el 37.3% de los consultados considera que no lo afectará, mientras que un 24.3% cree que disminuirá. Sin embargo, un 22.8% cree que puede aumentar el voto hacia el dirigente. Nada para desperdiciar.

Las estrategias son una lotería y Sergio Massa echó mano a que sólo las medidas que él pueda implementar ayudará al que lucha por subsistir económicamente en el país. Más allá de la medida, habrá que ver quien le cree.