COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Las internas del gabinete provincial por el robo de vacunas en Comodoro y la crisis en la Legislatura en torno al debate minero ocupan los entretelones del poder chubutense. El PJ deberá debatir si avanza con las sanciones a los diputados "díscolos". Mientras tanto, reapareció en escena Ana Llanos, quien no se guardó ninguna crítica contra el presidente del partido, Carlos Linares.

Las vacunas en la interna del gabinete provincial

El escándalo por el robo de 30 dosis de Sputnik V en el Hospital Regional de Comodoro abrió una nueva grieta en el gabinete provincial. Allí se cruzaron el ministro de Salud, Fabián Puratich, y su par de Seguridad, Federico Massoni. La investigación ahora pasaría a la justicia Federal, pero mientras tanto el tema sigue generando fricciones entre los principales referetnes del gabinete.

A Puratich no le gustaron los comentarios de Massoni en torno a la investigación y ahora el ministro de Seguridad lo acusa de dejar a la policía en el último lugar en la lista del personal esencial que debe vacunarse.

¿De empresario a político?

La cuenta de twitter de Cristóbal López se ha transformado en un interesante medio en el que el creador del grupo Indalo está haciendo crecer su perfil en los debates públicos, tanto nacionales como provinciales. En las últimas horas tuvo un cruce con el vicegobernador Ricardo Sastre, a propósito de la solicitada que el empresario publicó sobre el tema minero.

“Lo escuché al vicegobernador @ric_sastre decir que estoy en contra de la minería por la solicitada que publiqué hoy. Le pido que en algún momento la vuelva a leer para que quede clara mi posición”, posteó López. Y a continuación, en hilo, añadió: “No soy hipócrita, ni cínico ni anti minería. Si buscan igualarme a los que causan desmanes es porque quieren esconder el verdadero debate que es cómo defendemos los recursos de la provincia. Esta ley no los defendía y lo saben perfectamente”.

Quienes conocen a López, aseguran que no está planteando una disputa empresarial, ya que se especuló en los últimos días con temas vinculados a la logística para una eventual explotación: “Cristóbal, después de lo que le pasó, dejó de ser el empresario que sólo hacía negocios. Es una persona que trata de estar involucrada en el día a día de lo que pasa en la provincia”, dijo un alto referente político que cultiva amistad con el poderoso ejecutivo. “Es una persona importante, con contactos importantes, que en positivo puede favorecer a la provincia”, añadió. ¿Estará pensando en incursionar en política?

Con compañeros así…

Al fragor del debate minero también reapareció públicamente Mario Mansilla, quien salió a cuestionar a la diputada Tatiana Goic, una de las diputadas que en el bloque del PJ, junto al saliente Carlos Eliceche, han expresado su apoyo al proyecto de zonificación minera. “No sé qué hará con su banca. No tenemos diálogo con ella. Quizás siga el camino de @carloseliceche Queremos saber qué hará de acá en más”, dijo Mansilla en declaraciones tuiteadas por “Lapostaradio”. También a través de twitter, la diputada que responde al sindicato de Camioneros expresó su respuesta picante: “Mirá quien habla –arrancó-. El compañero dip. Mario Mansilla tiene mi número telefónico, puede llamarme y consultarme cuando quiera sobre alguna inquietud en torno a mi persona. Quizás no sabe lo que haré ni lo que sucede en la Legislatura por su poco apego a las actividades en el recinto…”, posteó. “Lo entiendo -añadió en otro tuit con dardos a Mansilla- ha estado muy ausente, por eso llama la atención q pida presencialidad, participando en pocas sesiones y comisiones, con un casi nulo desempeño en el bloque del PJ. No es mi caso, he asistido a todas las sesiones y comisiones y he insistido siempre en que se sesione”.

Las críticas al poco laborioso “Mario” llegaron desde otra mujer diputada, en este caso del interbloque, por parte de Mariela Williams: “No es el problema sesionar virtual o presencial. Lo importante es sesionar y ASISTIR a las sesiones y comisiones –posteó la legisladora, citando el tuit de Goic-. Este Sr. no sabe lo que es eso. Porcentaje de asistencia a las sesiones?”.

No entran balas… ni palabras



Las críticas a Mansilla, dirigente petrolero de otros tiempos pero hoy diputado provincial por segundo período consecutivo, no hacen mella en la consideración dentro del PJ: “La relación con el compañero Mansilla está muy bien y no nos afectan las críticas u opiniones de diputados de otros partidos”, dijeron desde la conducción provincial partidaria. Algo similar había expresado Adriana Casanovas, presidenta del bloque del PJ, en diálogo con ADNSUR sobre la postura de los diputados a favor del proyecto minero: “Eliceche se fue del bloque y Goic pertenece a otro partido”, había indicado, en referencia a la pertenencia de la legisladora al partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (CE), creado por camioneros.

Padres organizados cruzaron al intendente

Desde “Padres Organizados” de Comodoro Rivadavia, una ONG conformada en todo el país a partir de los problemas crónicos en el sistema educativo, se cruzó al intendente Luque a partir de sus declaraciones ante LU4: “tenemos que hacer algo con el desastre educativo en la Provincia del Chubut, decidimos ponernos a trabajar en una Escuela municipal para que inicie el año que viene”, dijo el jefe comunal, retomando uno de sus anuncios durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad.

“Tiene razón @luquejuanpablo –dijeron desde la cuenta de twitter de Padres Organizados-Especialmente porque la Carta Orgánica obliga al Municipio a cooperar con Provincia en la prestación del servicio educativo y a asegurar la protección integral de NNyA garantizando su derecho fundamental a la educación”.

Y añadieron: “Así que aquí va una idea, ya que a este Municipio: compren lavandina, alcohol, tapabocas, presten sus gimnasios municipales o edificios que alquilan a precios más que costosos, pongan a disposición de la Provincia corredores seguros para ingresos y salidas de la escuela”.

Ana Llanos, enojada con Linares

Ana Llanos mostró sus garras por el debate minero en Chubut. Le apuntó al presidente del partido, Carlos Linares, a quien acusó de ser "el primero en ir a la Meseta en pepoca de Macri a bajarse los pantalones y ahora quiere dar discusión". En declaraciones radiales, dijo que "yo siempre dije que no quería la minería porque no tenemos agua. No existe la militancia en el peronismo de Chubut". Y fue mas lejos: "las mujeres que nacimos en el peronismo estamos en nuestras casas. La presidencia de Linares me parece una burla".