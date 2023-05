La corrida cambiaria y la expectativa de devaluación en torno al 60% aceleraron el retiro de depósitos en dólares del sistema bancario.

La salida de divisas a un ritmo atendible comenzó en marzo, cuando el Gobierno decidió canjear los bonos en manos de organismos públicos, pero en abril se acentuó y la extracción terminó casi en USD 800 millones solo en un mes.

En el medio, la escalada del dólar blue tocó los $505, acompañada de una fuerte suba de los financieros. ¿Es posible entenderlo como una corrida bancaria?

El drenaje se exacerbó durante la segunda quincena de abril, a la par de la corrida que protagonizaba el mercado. De hecho, en las últimas dos semanas del mes, se retiró más del 83% del total extraído a nivel mensual.

Pasado el pico de las fatídicas jornadas financieras, donde el CCL alcanzó los $483 y el MEP $473, la orden de intervención del ministro de Economía Sergio Massa logró calmar el oleaje, pero la incógnita recae sobre cuándo esos dólares retirados volverán al engranaje donde estaban insertos funcionando: ¿antes o después de las elecciones?

Se acomoda el dólar, se disparan los precios

Todas las luces se encendieron cuando el 2 de mayo los retiros alcanzaron los USD 105,6 millones en un solo día.

“Llamarlo corrida es bastante, no porque no lo sea. Que haya más de USD 100 millones de canje en una rueda, no es algo normal. Lo importante de esto es que los bancos están híper líquidos, manejan ratios de cobertura del 90%”, explica un operador financiero en off, poniendo el ojo sobre el retiro inusual de depósitos, entendiendo que la salida es constante, pero no a este nivel.

En este contexto, vale aclarar que la respuesta al retiro de los dólares puede demorarse porque los bancos solicitan diariamente al BCRA la llegada de billetes a las sucursales, ya que en sus cajas no tienen cantidades significativas.

La fuente, en diálogo con ADNSUR, insiste en aclarar: “Por más que corran, los depósitos están. En el segmento pesos, pasa lo mismo. Está casi todo en activos de liquidez, LELIQ, encajes, bonos encajados, pases, se vende y se entrega el depósito. No hay grandes riesgos en el corto plazo”.

Además, pasadas las consecuencias traumáticas del modelo de la convertibilidad, los bancos se limitan únicamente a prestar dólares a los exportadores, quienes compensan con sus entradas dolarizadas.

Sin embargo, este operador, quién conoce de cerca los movimientos de mercado, alerta: “Si gana Milei, todo puede empeorar muy rápido y volverse complicado. El hecho de que la idea de dolarizar avance, podría llevar a niveles de rescate de 90%, lo cual sería ultraproblemático. Estamos bien, pero se va a tensar bastante la cosa”.

A su vez, el economista y director de la consultora EPyCA, Martín Kalos, coincide con que la salida de los USD 105,6 millones “no es tanto” porque “hay alrededor de USD 12 mil millones depositados”.

Según el especialista, en los últimos 2 meses se fueron USD 1.200 millones, lo cual indica “un goteo lento y persistente de retiro depósitos”.

En ese marco, el dato de los USD 100 millones, “no marca ni una corrida ni un problema en el sistema”.

También recuerda que solo el 5% de los dólares depositados en los bancos se utilizan para prestarle a empresas en concepto de prefinanciación de exportaciones u operaciones similares.

“El 95% restante está todo guardado en el BCRA”, destaca, para mayor tranquilidad.

En plena campaña electoral, el drenaje de divisas, la pérdida de reservas netas (actualmente, torno a los USD 1000 millones), la expectativa de devaluación, el bajo nivel de ingresos por dólar soja III, la corrida cambiaria y la falta de pronunciamiento político por parte del Gobierno, generan un clima de malestar e incertidumbre, que puede traducirse en alteraciones en las ruedas como estas.

“Es entendible que resurjan los rumores de corralitos, plan Bonex y demás atrocidades que hubo en el pasado. Pero los problemas hoy son otros, no la salida de depósitos”, concluye Kalos.