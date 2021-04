COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) -

Ingeniería electoral

Sonó con fuerza en la última semana la posibilidad de que desde ámbitos del gobierno nacional se solicite al intendente Juan Pablo Luque encabezar, de manera testimonial, una lista de senadores del Frente de Todos, ya que un sondeo realizado por el Instituto Patria en Comodoro lo ubica como el candidato con mejor intención de voto dentro de ese espacio, concentrando un 54 por ciento de las preferencias. Aunque en el entorno del jefe comunal rechazan con fuerza esa posibilidad, desde el ámbito nacional se ve a la figura de Luque como la única que podría garantizar evitar un tercer lugar en las próximas legislativas, potenciando una fórmula que asegure retener al menos dos de las tres bancas que hoy votan en línea con ese espacio. En esa ingeniería electoral, Nancy González iría en segundo lugar, mientras que el actual vicejefe de asesores del presidente Alberto Fernández, Julián Leunda, sería el primer suplente. De ese modo, si el resultado fuera el esperado, González se mantendría en el Senado e ingresaría junto a ella el abogado comodorense.

“Sabemos que Juan Pablo tiene muy buena imagen y aparece como un excelente candidato en cualquier turno electoral, pero estamos lejos de avalar un armado de esas características”, dijeron desde el entorno del intendente.

Votos repartidos con la oposición

En esa medición del Instituto Patria, que publicó días atrás El Comodorense, quien aparece como la principal oponente en la ciudad es la actual concejal Ana Clara Romero, de Juntos por el Cambio, con un 38,7 por ciento en intención de voto. Dentro de ese espacio aparecen, más atrás, Gustavo Menna, con un 22,6 por ciento y Nacho Torres, con un 8 por ciento. Cuando la pregunta es por espacios políticos que representarán los intereses de Chubut en el Congreso y no por personas a las que votaría, los encuestados pusieron en un pie de igualdad al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio, con un 32 por ciento de las preferencias, relegando a un lejano tercer lugar al Chusoto, con sólo un 17 por ciento.

Quiénes tienen la imagen positiva más alta

A propósito de sondeos, también circuló en los últimos días otro sondeo, encargado por una importante operadora petrolera, que mide la imagen de los potenciales candidatos. En ese relevamiento, quien aparece con la imagen positiva más alta es Federico Massoni, con el 39 por ciento; la contracara es una imagen negativa del 41 por ciento; le sigue Juan Pablo Luque, con un 32 por ciento de imagen positiva, pero en este caso su imagen negativa baja a un 19 por ciento; y Gustavo Menna cosecha un 26 por ciento negativo y un 24 negativo; mientras que Ricardo Sastre tiene también 26 por ciento positivo, pero sube a un 30 por ciento negativo. En esta medición, Ana Clara Romero aparece con un 18 por ciento positivo y 14 por ciento negativo. Dato curioso: no aparece en este sondeo Carlos Linares, que en la encuesta del Instituto Patria es mencionado con un 26 por ciento en intención de votos.

Mutio feliz con el cónclave Luque-Sastre

La reunión entre el intendente Juan Pablo Luque y los hermanos Sastre, que fue informada por ADNSUR pese a los esfuerzos por mantenerla en secreto, sigue provocando fuertes repercusiones en el ámbito político, a partir del pacto de no agresión y del trazado de una línea de trabajo para apuntalar el eje Madryn-Comodoro, según pudo reconstruir esta agencia entre los objetivos de ese encuentro político.

Uno de los dirigentes que salió a opinar sobre el encuentro es el ex presidente del PJ, Ricardo Mutio, quien expresó que “ese encuentro ha sido fruto de un trabajo de dos años; no tenía conocimiento de la reunión que informaron ustedes, pero al leerlo me puse muy contento porque fue parte de la gestión por la unidad que vinimos haciendo todo este tiempo. Es algo que le va a servir al justicialismo y a la provincia, porque tenemos que entender que es necesario dejar de lado todo tipo de rencilla política para que la provincia pueda salir adelante”.

Billetera mata moral

Durante la semana pasada se dio un picante cruce entre el ministro de Hacienda, Oscar Antonena y diputados de distintos bloques que participaron de una reunión de la comisión que tiene a su cargo el tratamiento del proyecto de creación de la Agencia de Recaudación, algo para lo que el Ejecutivo aun no tiene los votos necesarios e incluso debe convencer a diputados del oficialismo. Uno de los momentos salientes de la reunión, según contaron algunos partícipes a esta columna, se dio cuando la diputada justicialista Belén Baskov preguntó al ministro sobre la situación económica provincial. Al describir el cuadro, Antonena hizo referencia al Decreto de Necesidad y Urgencia que debió emitir el Ejecutivo para frenar la medida judicial obtenida por el gremio de los empleados de organismos de control. Al justificar el porqué de esa medida, el ministro hizo a alusión a la inequidad que hubiera implicado cumplir con la orden dictada por una conjueza. “De otra manera, empleados que ganan entre 300.000 y 400.000 pesos hubieran impedido que el gobierno pudiera pagar salarios a los rangos 1 y 2, a los sueldos de 40.000 pesos por mes”, habría argumentado el funcionario provincial, cuestionando fuertemente la estrategia seguida por algunos sectores del Estado.

Pulseada entre Máximo y Rafa

La falta de convocatoria del presidente del Chusoto, Máximo Pérez Catán, quedó en evidencia en los últimos días cuando quiso hacer una reunión de la Junta Central del partido, que sobre 25 miembros no pudo lograr el quórum necesario para convocarlos vía zoom y adoptar algunas definiciones de importancia, de cara a las próximas elecciones. En ese contexto, hay algunos dirigentes que ya adoptaron una dura postura contra el gobierno de Mariano Arcioni y pretenden despegar al partido de su gestión, para recuperar identidad propia. Con ese objetivo, ya amagan pelear la presidencia de Pérez Catán, que sigue apuntalando al gobierno del escribano. El debate podría darse en el próximo Encuentro Provincial, un evento equivalente al congreso partidario, que congrega más de 60 miembros y en el que, según cuentan desde las filas internas, talla fuertemente el dirigente “Rafa” Cambareri, por lo que con mayoría asegurada tendrían la llave para sostener a Arcioni dentro del espacio y acompañarlo con los candidatos que impulse para la Cámara de Diputados y Senadores en las próximas elecciones legislativas de agosto y octubre.

“Al cabo que ni quería”

A propósito del Chusoto, hay muchos dirigentes que cuestionan la figura de Federico Massoni como potencial candidato a senador por ese sector, ya que no lo ven identificado con la historia del partido creado por Mario Das Neves. Incluso, según aseguran fuentes nacionales a esta columna, también es mirado con desconfianza desde el Frente Renovador de Sergio Massa, a quien debería representar en una hipotética candidatura avalada por el gobernador. Quienes conocen a Massoni aseguran que tampoco al ministro le entusiasma representar a ese espacio y le resultan más atractivos otros sectores. Algunos recuerdan que Massoni fue presidente del PICH (Partido Independiente de Chubut), con cuyos dirigentes aún mantiene buenas relaciones. Como “el Chavo del 8”, Massoni podría apelar a aquella vieja frase cuando se le denegaba un pedido.

La Pato y el Pela

Dentro del pantano de rumores y humores en que se transforma la política ante la cercanía de elecciones, hubo también otros comentarios, que no por sorpresivos mostrarían la versatilidad política del ministro Massoni, acostumbrado a escalar obstáculos en ejercicios de formación policial. Es que circula también un rumor de que Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO, le habría ofrecido integrar alguna de las listas de ese partido. Aunque parece ciencia ficción y Bullrich ya tendría todo cerrado con el actual diputado Nacho Torres, vale explorar de dónde podría haber un acercamiento Bullrich-Massoni. No sólo hay una relación de amistad de por medio, sino también afinidades ideológicas que van más allá de las etiquetas partidarias o de los principios declamados. Así quedó evidenciado en la reciente presentación que hicieron el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), entre otros organismos de ese sector, que le pidieron al gobernador Arcioni derogar los protocolos de actuación policial en manifestaciones públicas y de uso de armas de fuego por parte de los agentes de seguridad ante determinados hechos delictivos, aun sin haber proporcionalidad de fuerzas o de armas.

“El protocolo para la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas sigue prácticamente a rajatabla el texto que la gestión a cargo de Patricia Bullrich quiso aprobar en 2016, pero no llegó a formalizar”, dice la presentación de esos organismos. Como suele decir el dicho popular, en este caso sobre la afinidad ideológica, “para muestra basta un botón”.

Entre la banca y el micrófono

Parece que el actual senador Alfredo Luenzo no está del todo convencido de dejar su banca el próximo 10 de diciembre, cuando concluya el mandato que asumió en 2015, en representación del dasnevismo. Distintas versiones lo ubican como posible candidato, en segundo término, para integrar alguna de las listas que pugnarán este año por un lugar entre los 72 senadores. De un lado, se menciona que todavía mantiene conversaciones con el Chusoto. Por el otro, se habla de una posibilidad de que acompañe a la también hoy senadora, Nancy González, para disputar el espacio dentro del PJ, enfrentando al ex intendente comodorense Carlos Linares. Aunque hace poco en una entrevista con radio Del Mar concluyó anunciando, un poco en broma, que podría volver a los micrófonos de esa emisora el próximo 11 de diciembre, rememorando un programa que hizo hasta el año 2011, al parecer Alfredo no está todavía convencido de regresar al periodismo.

Cristóbal contra “Pepín”

Cristóbal López continúa en su rol de tuitero picante contra referentes políticos del ámbito nacional. Ahora fue el turno del operador judicial de Mauricio Macri, Fabián Rodríguez Simón, alias “Pepín”, a quien también Fabián De Souza había sindicado como quien inició la persecución contra empresas del grupo Indalo: “Hola Pepín, vos no actuaste ni operaste. Vos apretaste, amenazaste y extorsionaste gente en nombre de @mauriciomacri. Te creíste impune porque tenías a Macri y Magnetto por detrás pero la gente se dio cuenta y perdieron en primera vuelta”, disparó el empresario local.

La referencia en Twitter fue a otro posteo de “Pepín”, quien había indicado un día antes: “Actuar para que los operadores del juego paguen impuestos como cualquier contribuyente porteño no fue perseguir a nadie Sr De Souza. No pagar Ingresos Brutos era un alarde de impunidad. La CABA a la que representé, regularizó la situación de sus socios. Su problema con AFIP fue otro”. Y a continuación enlazó una resolución del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por la que se lo designaba asesor “ad honorem” en el gobierno de la Ciudad. De Sousa había señalado, en una entrevista con Minuto1, que la persecución contra las empresas en las que es socio con Cristóbal empezó a través de Rodríguez Simón, quien exigió el pago de tributos “cuando no era una ley. Por consiguiente, exigir 5 años para atrás un concepto tributario que no es ley, es un apriete. Lo segundo es que no cumplía ninguna función para el gobierno nacional. El hablaba directamente en nombre de Macri”. El cuestionamiento fue porque se les exigió el pago de impuestos de Ingresos Brutos, que no estaban vigentes, según insistió.