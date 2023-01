Internas y descomposición en el Frente de Todos

Cuando surgen internas dentro del Gobierno, el radiopasillo de la política llama al Frente de Todos, de manera jocosa, el Frente de Todos Contra Todos.

Estas últimas semanas, hubo más capítulos de esas internas, pero con la diferencia de que ahora entraron en un punto de no retorno. El marco es diferente a las peleas anteriores, porque antes estaba la pandemia de por medio y todavía había un hilo de ilusión en enderezar la economía.

Hoy eso solo existe en la cabeza del ministro de Economía Sergio Massa. El marco de las peleas fue la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Biss se reunió con Morales por las internas de Chubut y el miércoles habrá una reunión clave

Tras la finalización del encuentro, Desde el Ministerio del Interior distribuyeron vía Whatsapp unas declaraciones en OFF the record de un funcionario de esa cartera, del que no dejaron trascender el nombre:

“El lunes, en ocasión de la visita de Lula al país, el presidente organizó un encuentro con su par brasileño y distintos referentes de DDHH en la Casa Rosada, y pese a la trayectoria de militancia en el área que sostiene Wado de Pedro como hijo de desaparecidos y fundador de HIJOS, Alberto omitió invitarlo porque lo ve como un competidor para las próximas elecciones”, decía las primeras líneas del mensaje al que accedió este medio.

“En el entorno de Wado dijeron que los organismos de DDHH llamaron al ministro para invitarlo pero él consideró que como integrante del gabinete no podía asistir si no era invitado por el Presidente”, continuaba el mensaje, que tenía un final mucho más duro: “La palabra que usaron en el entorno del ministro fue ‘dolor’, porque es un tema que tiene que ver con su historia y consideraron que mezclar esas cosas con las especulaciones electorales es ya ‘no tener códigos’”.

Arrechea: “Por el alto costo, no me entra en la cabeza que podamos organizar una interna abierta”

No hay dudas de que el mensaje salió del entorno del ministro del Interior y buscaba generar una disputa con el Presidente. ¿Por qué surge esta interna así de la nada?

Es el inicio del año electoral y las aspiraciones de Wado De Pedro ya no son secretas.

Alberto Fernández también tiene intenciones de presentarse o por lo menos mantener algún grado de expectativa para que su poder no termine de diluirse por completo. A esto se le suma que durante los días que la Celac se produjo en Buenos Aires, la agenda del presidente de Brasil Luiz Inacio “Lula” Da Silva estuvo tan cargada que no tuvo tiempo de ir a visitar a Cristina Kirchner al Senado.

El Municipio de Comodoro se comprometió a construir más salas de internación en el Hospital Regional

La reacción de Wado se interpreta también como una reacción del Kirchnerismo contra Alberto, por haber provocado ese desencuentro entre Lula y CFK. La respuesta del albertismo estuvo a cargo de la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, que intentó acorralar a De Pedro.

“Es un buen momento para que el ministro ‘Wado’ de Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no ocurrió”. Ella sabe que el OFF es cierto y busca poner al ministro en un aprieto, pero desde el wadismo ya tienen ensayada una respuesta: no se harán eco de trascendidos. Viveza criolla, le llaman.

La sociedad entre la UCR y el PRO en Chubut camina al borde de la cornisa: ¿Es posible la ruptura de Juntos por el Cambio?

En paralelo, otro sector del kirchnerismo, que participaba de la organización de la Celac dejó trascender el enojo de la comitiva de México con fuertes críticas al canciller Santiago Cafiero.

Otra vez fue en Whatsapp: en un grupo del que participaban los coordinadores de la Celac de todos los países, se envió un mensaje con 6 puntos que contenían fuertes críticas a Cafiero.

Este fue el mensaje:

1. Cafiero detuvo todos los proyectos que se lanzaron en la cumbre pasada:

a. Fondo de Adaptación Climática

Un policía baleó a un hombre que intentó robarle la moto: el ladrón está internado en grave estado

b. Plan de Autosuficiencia Sanitaria de CEPAL.

c. Agencia Espacial Regional (nunca ratificaron el convenio).

2. Detuvieron la emisión de comunicados conjuntos. En un año solo sacaron uno: Sobre las Malvinas. La CELAC dejó de pronunciarse sobre temas de relevancia global.

3. Nunca se presentó ningún proyecto concreto para aprobar en la cumbre. Lo único que haremos es aprobar una declaración política de 22 páginas sin acuerdos novedosos.

4. Argentina no dejó ningún legado, ni proyecto a largo plazo en marcha. Se dedicó a convocar reuniones, seminarios y conversatorios que nunca llevaron a nada concreto.

5. Fracasó en su intento de institucionalizar a la CELAC, por el veto de Uruguay. No pudo convencer a su vecino.

6. Cafiero intentó detener la candidatura de San Vicente y las Granadinas para la presidencia de la CELAC haciendo gestiones al más alto nivel. Sin embargo, nadie está de acuerdo en que la CELAC mantenga el rumbo que le dio Argentina.

"El último que se duerme, gana": Tomaron clonazepam por un desafío viral y terminaron internados

Esto, si la coalición de Gobierno tuviera una mejor convivencia, este tipo de filtraciones no existirían.

Dentro de una administración siempre hay internas, deseos y caprichos que buscan prevalecer por encima del acuerdo general, pero cuando hay un rumbo claro, esas disputas se ordenan en pos del bien común.

En este etapa, en los últimos meses antes de las elecciones, los integrantes del Gobierno ya están pensando en el periodo 2023-2027 y qué lugar tendrá cada uno. Ya no hay marcha atrás.