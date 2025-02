La incertidumbre y los costos del LibraGate, del escándalo de las criptomonedas o La Estafa de San Valentín (como quieran llamarlo) no merma. Es difícil saber si se trata de un punto de inflexión para el gobierno de La Libertad Avanza y de la confianza que, una porción grande de la sociedad, deposita en Javier Milei. Sin embargo, el oficialismo buscó mostrarse blindado ante los daños y con discursos mediáticos de positividad.

“Se va a encontrar con los dos mas importantes del mundo”, decían cerca del presidente esta semana. Pasar de página es el objetivo. Fingir demencia y seguir. La oposición ayuda. En la peor semana del gobierno desde que asumió, pudo exponer dos logros en los que “los políticos tradicionales” participan: la suspensión de las PASO y el freno a la creación de una comisión investigadora del hecho.

Los partidos políticos no encuentran la brújula para conectar con las demandas de la sociedad. Tampoco encuentran como recomponerse internamente. A groso modo: la UCR lleva años resquebrajados, sin tener conducción lineal con un líder y con internas que no se solucionan. El peronismo, aun con su gran poder de resurrección, tiene divisiones por todos lados entre los gobernadores del interior, el cristinismo, el massismo, las ambiciones presidenciales de Kicillof y los líderes sin tanto volumen pero con mucho ruido como Guillermo Moreno.

En los quiebres de las estructuras políticas más tradicionales, entra la influencia de Milei y se hace fuerte porque no encuentra un muro con el que chocar, siempre hay alguna fisura que lo ayuda a conseguir leyes a su favor o evitar que lo investiguen.

“La oposición es un activo que tiene Milei. La gente mira y no tiene adonde saltar”, asegura Shila Vilker, directora de Trespuntozero.

Cada día que pasaba, el escándalo cripto, otorgaba un nuevo capítulo. Y efectivamente afectó a algunos de su electorado. Para seguir con los datos de la consultora mencionada, la palabra ESTAFA aparece en la mente de los encuestados. La credibilidad del mandatario fue lo que mas se erosiono según el estudio. El 53,1% no le cree a Milei, hay un 40,9 que sí.

“Hay un pequeño segmento del electorado del gobierno, menos de un 25% promedio que se siente incómodo con el caso de LIBRA$”, analiza Vilker.

Si bien es apresurado el panorama es necesario. En año electoral, la mediciones de opinión pública marcan la tendencia de la sociedad. Si bien la mayoría de los números que se procesaron fueron hasta el lunes antes de la entrevista con Jonatan Viale, de las acusaciones a Karina Milei por el supuesto cobro de dinero para llegar al Presidente y del inicio judicial del caso en nuestro país y los Estados Unidos, llama la atención los indicadores en cuanto a la gestión y la intención de voto.

Saltó el escándalo pero, aún así, 48,4 % de los encuestados cree que la gestión de Javier Milei en el Gobierno nacional es buena o muy buena. La negativa dio menos de dos puntos arriba (50%). En la medición sobre intención de voto, todavía no hubo quiebre. La Libertad Avanza cosecha 35,7%, seguido del Kirchnerismo con 23% que sumado al peronismo con 8,8% suman 31,8%. Lejos el PRO con 10, 7% de votantes. A este tipo de puntos, entre otros, se los considera indicadores duros. Hasta el momento, y con números en mano, no cambia la posición estructural del gobierno. “Podemos llegar a la conclusión de que no le creen a Milei pero depositan expectativas igual”, según Vilker.

Como en la vida, hay que dejar transcurrir. El gobierno se apoya en los datos duros, en la oposición sin fuerza y en fingir demencia. Habrá que ver si tanto esfuerzo se puede sostener. Y si no aparece otro escándalo mayúsculo.