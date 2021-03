COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Entre los tres mejores…

El planteo formulado por Ricardo Mutio al cuestionar el posible doble rol de Carlos Linares, como actual presidente del PJ y eventual candidato a senador por Chubut, pareció envalentonar a algunos que esperaban a que alguien hiciera punta, ya que el comentario había sido deslizado también a esta columna por otros actores, aunque sin “poner la cara” como hizo esta vez Mutio. En esa línea se inscribió el “infaltable” Miguel “cone” Díaz, quien en su rol de congresal nacional del PJ salió a plantear que “si reúnen los avales necesarios”, podrían remover a Linares de su cargo. En este caso, la crítica fue referida al estilo de conducción del ex intendente comodorense.

El asunto por ahora no siguió escalando, pero algunos creen que la situación es preocupante y que habrá una bajada de línea desde el ámbito nacional para unificar a criterios y ajustar lo que viene: “hoy somos terceros cómodos”, se sinceró uno de los hombres del PJ, en relación a la expectativa del PJ de cara a las legislativas de este año. Vale recordar, por las dudas, que al Senado pueden entrar dos candidatos del partido que obtenga más votos y uno por el segundo…

Las bancas de Chubut cotizan alto en el Senado

La renovación de un tercio de los senadores nacionales es crucial para el gobierno nacional, que cada vez en forma más evidente “comparten” Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Las ocho provincias que renuevan senadores en este turno son, además de Chubut: Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Corrientes, Tucumán, Catamarca y La Pampa. Con escenarios muy complicados en Córdoba, Mendoza , Corrientes y Santa Fe (algunos actores locales hablan directamente de una derrota en esas jurisdicciones), las tres bancas de Chubut adquieren alta relevancia a la hora de pensar que el oficialismo hoy controla 40 escaños y necesita al menos 37 para el quórum propio. La pérdida de 4 senadores, de un total de 24 que se renuevan, podría quitarle hegemonía y además pondrá muy cuesta arriba la segunda etapa del actual gobierno. ¿Habrá una jugada de Cristina y la Cámpora para definir sus candidatos, que en teoría le garanticen retener al menos dos de las bancas actuales de Chubut? ¿Será cierto lo que dijo Santiago Igón un par de semanas atrás, que no tendrá participación en este turno electoral?

Solos o acompañados

Por eso adquiere relevancia el candidato al Senado que impulsará el sector de Chubut al Frente del gobernador Mariano Arcioni. Si bien en el PJ ya sobran las expresiones que rechazan cualquier posibilidad de alianza con el actual mandatario, su vínculo con Sergio Massa y la posibilidad de sumar una banca que siga reportando al oficialismo, como lo hace el actual senador Alfredo Luenzo, llevan a una disyuntiva: el PJ busca profundizar la grieta con el oficialismo provincial, para despegarse de la falta de pago de salarios y demás problemas financieros de Chubut. Al mismo tiempo, algunos referentes del justicialismo provincial creen que no se debería cascotear de más el rancho gubernamental, ya que a nivel nacional cuentan la banca actual de su sector como un aliado necesario, en un contexto en el que no pueden darse el lujo de perder manos.

Separados por el Cambio…

En la vereda de la oposición chubutense, representada por la UCR y el PRO, hay expectativa para recuperar una banca en el Senado, la que perdieron en 2015 cuando ingresaron los dos senadores por el Frente de la Victoria (Mario Pais y Nancy González) y el mencionado Luenzo por Chubut al Frente, por entonces de la mano de Mario Das Neves. Sin embargo, no todo es armonía detrás de ese objetivo. Además de definir si continuará la alianza entre ambos partidos, en los últimos días apareció Mario Cimadevilla a patear los objetos del delicado bazar de novedades que suele presentar este sector político: “Patricia Bullrich es tremendamente hipócrita al venir a Chubut a hablar de corrupción”, disparó el último senador radical, quien reclamó también por su intención de volver a candidatearse para recuperar la banca.

No es que el volcánico dirigente radical haya defendido a Arcioni, sino que cuestionó a su ex aliada por haber apoyado a Mario Das Neves en tiempos en que él lo denunciaba de forma pública y serial. Las definiciones que tomará la Convención de la UCR el próximo 10 de abril en Gobernador Costa, empezarán a mostrar el camino a seguir por parte de esa alianza, como también si se mantienen juntos o si, como propone el inefable Mario, irán separados en busca del cambio.

Minería se cuela en el Congreso del PJ

Aunque el temario del Congreso del PJ en Comodoro Rivadavia, el próximo 10 de abril, no está aún cerrado, crecen las versiones de que habría un pronunciamiento sobre el tema minero. La posibilidad se escuchó fuertemente en los últimos días en la urbe petrolera, con la idea de fijar una posición alineada con lo expresado por la conducción del partido, encabezada por Carlos Linares, que rechaza la posibilidad de dar el debate en la actualidad, o de aprobar el actual proyecto de zonificación impulsado por el gobierno de Mariano Arcioni. Entre los congresales locales se escuchó decir que impulsarán este pronunciamiento, sobre todo ante la perspectiva de que “otros compañeros del valle y de Puerto Madryn estarían preparando un documento para expedirse a favor del proyecto del gobierno, a partir de la postura de Ricardo Sastre y de Carlos Eliceche”, confió uno de los referentes locales a esta columna. “Nosotros no somos anti mineros, pero queremos discutir, en otras condiciones, el 3 por ciento de la renta que deja esta actividad, que es muy baja frente a la riqueza que le entrega la provincia”, indicó el mismo interlocutor.

Cristóbal, el actor político

Cada vez más el empresario Cristóbal López muestra su perfil político, no sólo el de hombre de negocios, sino que profundiza su vocación por enfrentar al ex presidente Mauricio Macri y lo que representa a ese sector partidario. Su última aparición en twitter lo mostró desafiando al ex mandatario a debatir públicamente por lo que él considera una persecución judicial para quitarle sus empresas. También mostró esa vocación cuando salió a fijar públicamente su posición en torno a la actividad minera, al rechazar el proyecto del gobierno basado, en sintonía con los argumentos que se escuchan en una parte del PJ provincial, en el cuestionamiento al canon del 3 por ciento que deja la actividad.

“Hola @mauriciomacri veo que decís que estoy luchando ‘para lograr impunidad’. No tengo ningún problema en discutir con vos sobre la causa Oil Combustibles o lo que hicieron con la empresa Indalo en tus cuatro años de gobierno”.