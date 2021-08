El Tano funebrero que quiere pelear arriba

“Venimos a recuperar la historia de Chacarita. Queremos hacer un equipo que pelee arriba”. ¿Qué tienen que ver estas expresiones de un dirigente del popular club de fútbol, que alguna vez supo ganarle una final a River del Metropolitano 1969, con esta columna política? Que quien pronunció esas palabras, ante el diario deportivo Olé, no es otro que el ex intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor ‘Tano’ Di Pierro, flamante presidente electo del equipo funebrero. Ya alejado de la política local, el ex intendente recaló en Buenos Aires donde reside hace varios años, luego de haber sido también director de YPF en representación de Chubut, entre 2015 y 2018. Otro ex intendente que se fue de la ciudad, muchos tiempo antes, es el recordado Raúl Simoncini, a quien años atrás se lo vio en un video improvisando un rasgueo de guitarra, animándose nada menos que a acometer un cover de “Golpeando a las puertas del cielo”. Como diría el refrán, pero con una ligera variación: Dios los cría, el viento los trae para Comodoro… y se los lleva de vuelta. ¿Estaremos exportando talentos y no nos dimos cuenta?

Los diseños de boletas que muestran diferencias en Juntos por el Cambio

Los modelos de boletas para las próximas PASO ya dejan entrever algunas estrategias de campaña, ya que al menos dos de los diseños no pasaron inadvertidos para los observadores políticos. Una de éstas es la boleta 503 B, que encabeza Nacho Torres, de Juntos por el Cambio, que a diferencia de todas las demás en Chubut, presenta las fotos de 3 pre candidatos: la del propio Torres, la de Edith Torenzi, como segunda aspirante al Senado. Y la de Matías Taccetta, el primer suplente para esa categoría, que deja en evidencia la disputa con su ex jefe político Sergio Ongarato, el intendente de Esquel que pulsará en el cuarto oscuro contra esta lista. Las 3 fotos también se replican en la categoría de diputados nacionales, que encabeza Ana Clara Romero.

Otro que ha innovado en materia de diseño gráfico es Mario Cimadevilla, cuyo equipo de campaña introdujo una sutil diferencia en la letra C de su boleta, que se diferencia de sus dos contrincantes internos porque no lleva los bordes de color, que son más propios de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Al parecer, Mario busca seguir diferenciándose del macrismo a través de matices de color, luego de haber sido parte de su gobierno.

El costo de la impresión de boletas y el proyecto olvidado para ahorrar fondos

El detallado informe publicado por ADNSUR en relación a los montos que recibe cada alianza partidaria sólo para la impresión de boletas, de 1.200.000 pesos para cada una de las 9 alianzas que corresponde a Chubut, llevó a recordar aquel proyecto que impulsa la ONG ‘Red de Acción Política’ (RAP), que propone el sistema de boleta única.

“De este modo, se podrían ahorrar unos 3.000 millones de pesos en las próximas elecciones”, había informado también a esta agencia el presidente de esa organización, Alan Clutterbuck. Y citó el caso de Formosa, donde hay 450.00 electores (similar al padrón electoral de Chubut) pero allí se imprimen 40 millones de boletas por la cantidad de listas colectoras. La iniciativa de boleta única no ingresó en la agenda legislativa nacional. “Siga, siga…!”, diría un ex árbitro de fútbol.

Mejor político que economista

El aspirante a senador por el Frente de Todos, Carlos Linares, intentó mostrar sus convicciones en materia económica la semana pasada, al vaticinar que la inflación bajará fuertemente en el país, sobre fines de este año. “Yo tengo comercio hace 40 años y se nota la diferencia con lo que pasaba hace algunos meses”, dijo Carlitos, durante una entrevista con Periodismo de 10, no sin antes recordar que Macri entregó el gobierno con 50 puntos de inflación en sus últimos dos años.

“Seguramente este mes va a dar entre 2,4 y 2,6 por ciento, después de haber empezado el año cerca de 5”, anticipó, dos días antes de que el INDEC diera a conocer los datos oficiales de julio. No sólo el Índice de Precios al Consumidor fue de 3 puntos a nivel país (proyectando un 49 por ciento para todo el año), sino que la Patagonia tuvo el peor indicador, con un 3,3 por ciento. Bueno, menos mal que se postula a senador y no a ministro de economía. Igual, todavía tiene tiempo para confirmar sus previsiones: “A fin de año vamos a tener un panorama totalmente distinto al que veníamos teniendo”, auguró.

Rafa no lo pasó bien en Epuyén y cuestionan a Reato

El ex intendente de Comodoro también hizo referencia a la armónica marcha de la campaña, indicando que en la cordillera cuentan con un buen trabajo de Rafael De Bernardi, el candidato a diputado nacional en segundo término. Sin embargo, en la zona de Epuyén no lo pasó bien el esquelense, a juzgar por los hechos ocurridos durante lo que intentó ser una reunión partidaria en la sede del PJ de esa localidad.

Todo empezó por una reunión que el propio Linares propuso en Cholila el domingo de la semana pasada, para que el martes 10 se realizara un encuentro en la sede partidaria de Epuyén, adonde concurrió Rafa De Bernardi. Según relató Luis Poblete (hijo) a esta columna, organizador de ese encuentro, “Carlos quiere que Tony Reato (intendente de Epuyén) apoye su candidatura; sin embargo, cuando vino el compañero De Bernardi a la sede partidaria, cayó la patota de Reato, cuando supuestamente se había comprometido a asistir él. Vinieron a hacer disturbios y a generar bronca. La idea de esta gente es que los vecinos no se expresen con ningún otro partido que no sea el del intendente; en 2019, Nacho Torres pasó a negociar con el intendente su candidatura, para que lo apoyen y tenga fiscales, porque acá la UCR fue absorbida por el intendente y nosotros estamos defendiendo al PJ para que no pase lo mismo, pero no se puede hacer política ni generar una oposición a este intendente que va a cumplir 16 años en el cargo. Este tipo de actos violentos genera que la gente se empiece a alejar”. Los problemas de ese día derivaron en una denuncia policial, ya que hubo empujones y algunos forcejeos. “No querían que la gente se pudiera expresar con Rafa De Bernardi y lo lograron, entre empujones y patadas no se arregla la política”.

El millón de Comodoro que fue para salud…

Los cuestionamientos de Poblete hacia el intendente Reato, que fue reelegido en la boleta de Chubut al Frente que impulsó el gobernador Arcioni en 2019, incluye manejos vinculados incluso a fondos que llegaron desde Comodoro Rivadavia, cuando esta ciudad donó 1 millón de pesos para atender la emergencia de salud en Epuyén, generada durante la crisis del hantavirus. “Esto yo se lo dije a Carlos Linares, ese millón de pesos lo destinaron para hacer una plaza; otro millón de pesos que vino desde Provincia para salud lo destinaron a 33 prestadores turísticos, entre los que él está incluido también”, dijo en referencia al intendente. “Esto es una tiranía”, concluyó.

Nacho y Pirulo Britapaja

En su recorrida por la zona sur, el precandidato a senador de Juntos por el Cambio, Ignacio Nacho Torres, se cruzó con una gloria del fútbol sarmientino y comodorense: nada menos que el recordado Marcelino ‘Pirulo’ Britapaja, recordado goleador de los años 70 y 80, que además brilló en el fútbol nacional e internacional. En la “casual” foto de ocasión se observa también al concejal Mouriño. Cuentan que por allí había también otro comodorense que no se ve en la imagen (¿habrá sido el fotógrafo?) pero que estuvo en la charla, el conocido Nano Álvarez Raso, radical y ex funcionario de Cambiemos.

Desde el comando de campaña de Torres y Ana Clara Romero dejaron trascender la amplitud de su propuesta, que al parecer suma “heridos” de otros sectores. Es que según dijeron, han sumado a los concejales Karina Otero y Diego Austin de Esquel y ya tienen buen diálogo con Omar Lattanzio, concejal de Comodoro; y Cristina Jara, de Lago Puelo, vinculados al FRACH.

En JxC le terminan dando la razón a Néstor…

El dato surgió en una columna de chismes políticos de Clarín y apuntó directamente a la interna de Juntos por el Cambio en Chubut. En la columna “Por los pasillos” se apuntó contra los radicales Gustavo Menna y Sergio Ongarato porque presuntamente incumplieron la cuarentena, ya que esa versión los acusaba de haber seguido con la campaña, pese a ser contacto estrecho de Jacqueline Caminoa, quien había resultado positiva de Covid la semana anterior. “Así se vio a los dirigentes visitando varios puntos del sur de la provincia, cuando debían estar en sus casas y dando el ejemplo. Un hisopado a la derecha...”, señala la ‘imputación’.

“No es cierto –dijeron desde el bunker de Ongarato y Menna, planteando teorías conspirativas acerca del origen de la versión, mencionando raras alquimias entre billeteras y política, que no vienen al caso-. Lo cierto es que el contacto fue el fin de semana que estuvimos de actividad en Comodoro y a raíz de eso estuvieron 10 días sin salir; y volvieron a arrancar recién esta semana, en Rawson. No hubo actividad mientras estuvieron de cuarentena y todos se hicieron los exámenes médicos antes de salir, incluso Caminoa tuvo el alta médica antes de volver a la campaña”.

Al final, parece de un lado y otro de la interna de Juntos por el Cambio terminan dando la razón a su adversario histórico, nada menos que a Néstor Kirchner, cuando decía: “Clarín miente…”.